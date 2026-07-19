Семья умершего журналиста Бурлаки рассказала о последних месяцах его жизни

Краткий пересказ от РИА ИИ Музыкальный журналист Андрей Бурлака пережил инсульт 20 мая и провел 12 дней в реанимации.

После его перевели на реабилитацию.

Андрей Бурлака умер в Санкт-Петербурге на 71-м году жизни.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Музыкальный журналист Андрей Бурлака 20 мая пережил инсульт, после чего 12 дней пробыл в реанимации, затем был переведен на реабилитацию, рассказали РИА Новости в его семье.

Бурлака умер в воскресенье в Санкт-Петербурге на 71-м году жизни.

"Было тяжелое состояние после инсульта, который случился 20 мая. После этого Андрей в реанимации Александровской больницы провел 12 дней, был переведен на реабилитацию, а затем в Максимилиановскую больницу", - сказал собеседник агентства.