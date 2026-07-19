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Семья умершего журналиста Бурлаки рассказала о последних месяцах его жизни - РИА Новости, 19.07.2026
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18:38 19.07.2026
Семья умершего журналиста Бурлаки рассказала о последних месяцах его жизни

Журналист Андрей Бурлака 12 дней провел в реанимации после инсульта

CC BY-SA 4.0 / Константин Преображенский / Музыкальный журналист Андрей Бурлака
Музыкальный журналист Андрей Бурлака - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
CC BY-SA 4.0 / Константин Преображенский /
Музыкальный журналист Андрей Бурлака. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Музыкальный журналист Андрей Бурлака пережил инсульт 20 мая и провел 12 дней в реанимации.
  • После его перевели на реабилитацию.
  • Андрей Бурлака умер в Санкт-Петербурге на 71-м году жизни.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Музыкальный журналист Андрей Бурлака 20 мая пережил инсульт, после чего 12 дней пробыл в реанимации, затем был переведен на реабилитацию, рассказали РИА Новости в его семье.
Бурлака умер в воскресенье в Санкт-Петербурге на 71-м году жизни.
"Было тяжелое состояние после инсульта, который случился 20 мая. После этого Андрей в реанимации Александровской больницы провел 12 дней, был переведен на реабилитацию, а затем в Максимилиановскую больницу", - сказал собеседник агентства.
Бурлака как музыкальный журналист был наиболее известен в конце 1980-х годов, в период рассвета Ленинградского рок-клуба.
 
Санкт-ПетербургАндрей Бурлака (журналист)
 
 
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