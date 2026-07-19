Рейтинг@Mail.ru
Причиной смерти Андрея Бурлаки стали последствия инсульта - РИА Новости, 19.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 19.07.2026 (обновлено: 17:42 19.07.2026)

Причиной смерти Андрея Бурлаки стали последствия инсульта

CC BY-SA 4.0 / Константин Преображенский / Музыкальный журналист Андрей Бурлака
Музыкальный журналист Андрей Бурлака - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
CC BY-SA 4.0 / Константин Преображенский /
Музыкальный журналист Андрей Бурлака
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Музыкальный журналист Андрей Бурлака перенес тяжелый инсульт 20 мая.
  • Он умер после двух месяцев борьбы за восстановление.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Причиной смерти музыкального журналиста Андрея Бурлаки стали последствия инсульта, который он перенес в мае, сообщила РИА Новости его семья.
Ранее музыкант Максим Тесли (Моисеев) сообщил, что Бурлака скончался.
«
"У Андрея Петровича 20 мая был тяжелый инсульт. Два месяца боролись за восстановление, но, к сожалению, сегодня в 5 утра он умер", - сказала собеседница агентства.
В семья журналиста добавили, что о дате и месте прощания и похорон сообщат позднее.
 
Андрей Бурлака (журналист)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала