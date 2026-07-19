Причиной смерти Андрея Бурлаки стали последствия инсульта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Музыкальный журналист Андрей Бурлака перенес тяжелый инсульт 20 мая.
- Он умер после двух месяцев борьбы за восстановление.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Причиной смерти музыкального журналиста Андрея Бурлаки стали последствия инсульта, который он перенес в мае, сообщила РИА Новости его семья.
Ранее музыкант Максим Тесли (Моисеев) сообщил, что Бурлака скончался.
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"У Андрея Петровича 20 мая был тяжелый инсульт. Два месяца боролись за восстановление, но, к сожалению, сегодня в 5 утра он умер", - сказала собеседница агентства.
В семья журналиста добавили, что о дате и месте прощания и похорон сообщат позднее.