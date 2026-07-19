В Белгородской области за сутки сбили 173 украинских беспилотника

БЕЛГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Более 170 украинских беспилотников за прошедшие сутки сбиты и подавлены над Белгородской областью, два мирных жителя погибли, девять получили ранения, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

"В Белгородском и Грайворонском округах в результате подлых и целенаправленных ударов по гражданским погибли два мирных жителя… В Белгородском и Шебекинском округах получили ранения девять человек, среди которых ребенок. Шестнадцатилетняя девушка госпитализирована в профильное отделение детской областной клинической больницы. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести", - добавил врио губернатора.