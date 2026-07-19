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В Белгородской области за сутки сбили 173 украинских беспилотника - РИА Новости, 19.07.2026
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09:23 19.07.2026
В Белгородской области за сутки сбили 173 украинских беспилотника

Шуваев: ВСУ за сутки 96 раз атаковали Белгородскую область, 2 человека погибли

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчетов ЗРК "Бук"
Боевое дежурство расчетов ЗРК Бук - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство расчетов ЗРК "Бук". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 170 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над Белгородской областью за прошедшие сутки.
  • Два мирных жителя погибли, девять человек, включая ребенка, получили ранения в результате атак.
  • ВСУ атаковали территорию Белгородской области 96 раз, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и сбросы взрывных устройств с БПЛА.
БЕЛГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Более 170 украинских беспилотников за прошедшие сутки сбиты и подавлены над Белгородской областью, два мирных жителя погибли, девять получили ранения, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
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"За минувшие сутки ВСУ 96 раз атаковали территорию Белгородской области... Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 173 вражеских беспилотника", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".
Кроме того, по его данным, противник восемь раз использовал артиллерию и реактивные системы залпового огня, а также два раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Удары были нанесены по Белгороду и десяти округам региона.
"В Белгородском и Грайворонском округах в результате подлых и целенаправленных ударов по гражданским погибли два мирных жителя… В Белгородском и Шебекинском округах получили ранения девять человек, среди которых ребенок. Шестнадцатилетняя девушка госпитализирована в профильное отделение детской областной клинической больницы. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести", - добавил врио губернатора.
Как уточнил оперштаб, также в субботу в больнице оказали помощь мужчине с акубаротравмой, полученной 16 июля при обстреле ВСУ поселка Красная Яруга.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородАлександр ШуваевВооруженные силы Украины
 
 
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