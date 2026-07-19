В Белгородской области за сутки сбили 173 украинских беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 170 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над Белгородской областью за прошедшие сутки.
- Два мирных жителя погибли, девять человек, включая ребенка, получили ранения в результате атак.
- ВСУ атаковали территорию Белгородской области 96 раз, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и сбросы взрывных устройств с БПЛА.
БЕЛГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Более 170 украинских беспилотников за прошедшие сутки сбиты и подавлены над Белгородской областью, два мирных жителя погибли, девять получили ранения, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
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"За минувшие сутки ВСУ 96 раз атаковали территорию Белгородской области... Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 173 вражеских беспилотника", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".
Кроме того, по его данным, противник восемь раз использовал артиллерию и реактивные системы залпового огня, а также два раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Удары были нанесены по Белгороду и десяти округам региона.
"В Белгородском и Грайворонском округах в результате подлых и целенаправленных ударов по гражданским погибли два мирных жителя… В Белгородском и Шебекинском округах получили ранения девять человек, среди которых ребенок. Шестнадцатилетняя девушка госпитализирована в профильное отделение детской областной клинической больницы. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести", - добавил врио губернатора.
Как уточнил оперштаб, также в субботу в больнице оказали помощь мужчине с акубаротравмой, полученной 16 июля при обстреле ВСУ поселка Красная Яруга.