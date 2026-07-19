Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки после гибели ребенка на Эльбрусе

НАЛЬЧИК, 19 июл – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки, которую проводят следователи в Кабардино-Балкарии после гибели 11-летнего ребенка во время восхождения на Эльбрус, сообщает СК РФ.