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Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки после гибели ребенка на Эльбрусе - РИА Новости, 19.07.2026
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19:45 19.07.2026
Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки после гибели ребенка на Эльбрусе

Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту гибели ребенка на Эльбрусе

© Фото : пресс-служба СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фото : пресс-служба СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Эльбрусе на высоте около 4200–4600 метров сорвались два альпиниста — отец и сын.
  • Сын 2015 года рождения скончался, а отец получил множественные травмы.
  • Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по данному факту.
НАЛЬЧИК, 19 июл – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки, которую проводят следователи в Кабардино-Балкарии после гибели 11-летнего ребенка во время восхождения на Эльбрус, сообщает СК РФ.
В воскресенье в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России сообщили РИА Новости, что на Эльбрусе сорвались два альпиниста на высоте около 4200-4600 метров, один из них погиб, второй получил травмы. По данным СУ СК РФ по региону, во время восхождения на восточную вершину горы сорвались отец и сын 1986 и 2015 годов рождения. Мужчина получил множественные травмы, а его сын в результате падения скончался. По данному факту проводится проверка. В ведомстве агентству уточнили, что семья родом из Донецка, но последние несколько лет они проживали в Ставропольском крае.
"Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Кабардино-Балкарской Республике Фишману А.М. представить доклад о ходе проведения проверки и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияЭльбрусАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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