В Ленинградской области шесть человек спасли с перевернувшейся байдарки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Байдарка, на которой находились четверо взрослых и двое детей, опрокинулась на озере в Ленинградской области, спасатели всех эвакуировали в безопасное место, пострадавших нет, сообщает региональное ГУМЧС РФ.