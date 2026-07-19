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В Ленинградской области шесть человек спасли с перевернувшейся байдарки - РИА Новости, 19.07.2026
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18:39 19.07.2026
В Ленинградской области шесть человек спасли с перевернувшейся байдарки

В Ленинградской области 4 взрослых и 2 детей спасли с перевернувшейся байдарки

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкШеврон на рукаве бушлата сотрудника аэромобильной группировки МЧС России
Шеврон на рукаве бушлата сотрудника аэромобильной группировки МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Шеврон на рукаве бушлата сотрудника аэромобильной группировки МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На озере Вуокса в Приозерском районе опрокинулась байдарка с четырьмя взрослыми и двумя детьми.
  • Спасатели эвакуировали всех в безопасное место, пострадавших нет.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Байдарка, на которой находились четверо взрослых и двое детей, опрокинулась на озере в Ленинградской области, спасатели всех эвакуировали в безопасное место, пострадавших нет, сообщает региональное ГУМЧС РФ.
Инцидент произошел на озере Вуокса в Приозерском районе. Информация об опрокидывании байдарки, на которой находились четверо взрослых и два ребенка, поступила по системе 112.
"Спасатели аварийно-спасательной службы Ленинградской области города Приозерск эвакуировали всех в безопасное месторасположение, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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