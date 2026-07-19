В Ленинградской области шесть человек спасли с перевернувшейся байдарки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На озере Вуокса в Приозерском районе опрокинулась байдарка с четырьмя взрослыми и двумя детьми.
- Спасатели эвакуировали всех в безопасное место, пострадавших нет.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Байдарка, на которой находились четверо взрослых и двое детей, опрокинулась на озере в Ленинградской области, спасатели всех эвакуировали в безопасное место, пострадавших нет, сообщает региональное ГУМЧС РФ.
Инцидент произошел на озере Вуокса в Приозерском районе. Информация об опрокидывании байдарки, на которой находились четверо взрослых и два ребенка, поступила по системе 112.
"Спасатели аварийно-спасательной службы Ленинградской области города Приозерск эвакуировали всех в безопасное месторасположение, пострадавших нет", - говорится в сообщении.