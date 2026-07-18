В Московском зоопарке появился на свет птенец японского журавля

Краткий пересказ от РИА ИИ В Московском зоопарке родился птенец японского журавля, его родители — самец Кореец и самка Сунагава.

Японские журавли образуют пары на всю жизнь и вместе заботятся о потомстве.

В 2025 и 2024 годах у этой пары уже рождались птенцы, один из них переехал в зоопарк города Гродно.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Птенец японских журавлей Корейца и Сунагавы родился в Московском зоопарке, птицы стали родителями уже в третий раз, сообщается на Птенец японских журавлей Корейца и Сунагавы родился в Московском зоопарке, птицы стали родителями уже в третий раз, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В Московском зоопарке , подведомственном столичному департаменту культуры, в июне вылупился птенец японского журавля. Cамец Кореец и самка Сунагава уже в третий раз стали родителями. Пол малыша пока неизвестен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что японские журавли образуют пары на всю жизнь. В период размножения птицы исполняют брачные танцы: синхронные подпрыгивания, поклоны, хлопанье крыльями и перебежки. Насиживанием яйца и заботой о потомстве занимаются оба родителя.

"В конце весны самка и самец начинают обустраивать гнездо из веток, травы, перьев, камней и других материалов, находящихся в вольере", - уточняется в сообщении.

Генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова , слова которой приводятся в сообщении, рассказала, что насиживание яйца длится примерно 29-30 дней.

"Затем появляется птенец, покрытый детским, рыже-коричневым пухом. Он повсюду следует за мамой и папой. Родители кормят его и тщательно оберегают от пристального внимания", - добавила Акулова.

Поясняется, что птенец питается четыре раза в день. В его рацион входят кусочки мяса и рыбы, яйца, творог, насекомые, а также комбикорм и грызуны.

"В 2025 и 2024 годах у этой пары уже рождались птенцы - оба раза на свет появлялись самцы. Один из них, повзрослев, переехал в зоопарк в городе Гродно, а другой живет в отдельном вольере на старой территории зоопарка", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в мире сейчас насчитывается 2,5 тысячи особей японского журавля. Они включены в Красную книгу России и Международную Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения.