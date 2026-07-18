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Внебрачный сын Жириновского обжаловал решение о возврате недвижимости - РИА Новости, 18.07.2026
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14:46 18.07.2026
Внебрачный сын Жириновского обжаловал решение о возврате недвижимости

Внебрачный сын Жириновского обжаловал решение суда о возврате недвижимости

© vesti.ruОлег Эйдельштейн
Олег Эйдельштейн - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© vesti.ru
Олег Эйдельштейн. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олег Жириновский (Эйдельштейн) обжаловал решение Московского областного суда о возврате недвижимости истцу.
  • Речь идет о земельном участке в деревне Дарьино в Подмосковье, который Эйдельштейн приобрел в рассрочку на 20 лет у Владимира Жириновского в 2019 году.
  • Московский областной суд также признал законным отказ Одинцовского суда в признании Эйдельштена сыном политика.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Внебрачный сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олег Жириновский (известен под фамилией Эйдельштейн) обжаловал решение Московского областного суда о возврате недвижимости истцу, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.
В марте Московский областной суд оставил в силе решение Одинцовского суда, который обязал Жириновского вернуть недвижимость истцу. В свою очередь Жириновский направил кассационную жалобу в вышестоящий суд.
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"Зарегистрирована кассационная жалоба… направлена в Первый кассационный суд общей юрисдикции города Саратов", - указано в материалах.
Как выяснило РИА Новости из судебных документов, речь идет о земельном участке в деревне Дарьино в Подмосковье, который Эйдельштейн приобрел в рассрочку на 20 лет у Владимира Жириновского в 2019 году.
После смерти политика права на имущество и долг Эйдельштейна перешли к законному наследнику Жириновского Давиду Гарсии (ранее - Игорь Лебедев). В свою очередь Гарсия уступил право требования долга некому Холодову, который, став новым кредитором Эйдельштейна, через суд вернул недвижимость себе из-за нарушения условий первоначальной сделки с Владимиром Жириновским.
Кроме того, в феврале Московский областной суд также признал законным отказ Одинцовского суда в признании Эйдельштена сыном политика.
Владимир Жириновский на протяжении более чем 30 лет возглавлял ЛДПР, был депутатом Госдумы восьми созывов. Политик скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни, ему было 75 лет.
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