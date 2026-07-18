Внебрачный сын Жириновского обжаловал решение о возврате недвижимости

Краткий пересказ от РИА ИИ Олег Жириновский (Эйдельштейн) обжаловал решение Московского областного суда о возврате недвижимости истцу.

Речь идет о земельном участке в деревне Дарьино в Подмосковье, который Эйдельштейн приобрел в рассрочку на 20 лет у Владимира Жириновского в 2019 году.

Московский областной суд также признал законным отказ Одинцовского суда в признании Эйдельштена сыном политика.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Внебрачный сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олег Жириновский (известен под фамилией Эйдельштейн) обжаловал решение Московского областного суда о возврате недвижимости истцу, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.

В марте Московский областной суд оставил в силе решение Одинцовского суда, который обязал Жириновского вернуть недвижимость истцу. В свою очередь Жириновский направил кассационную жалобу в вышестоящий суд.

"Зарегистрирована кассационная жалоба… направлена в Первый кассационный суд общей юрисдикции города Саратов", - указано в материалах.

Как выяснило РИА Новости из судебных документов, речь идет о земельном участке в деревне Дарьино в Подмосковье, который Эйдельштейн приобрел в рассрочку на 20 лет у Владимира Жириновского в 2019 году.

После смерти политика права на имущество и долг Эйдельштейна перешли к законному наследнику Жириновского Давиду Гарсии (ранее - Игорь Лебедев). В свою очередь Гарсия уступил право требования долга некому Холодову, который, став новым кредитором Эйдельштейна, через суд вернул недвижимость себе из-за нарушения условий первоначальной сделки с Владимиром Жириновским.

Кроме того, в феврале Московский областной суд также признал законным отказ Одинцовского суда в признании Эйдельштена сыном политика.