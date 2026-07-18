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В Новосибирской области произошло землетрясение - РИА Новости, 18.07.2026
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13:39 18.07.2026 (обновлено: 15:59 18.07.2026)
В Новосибирской области произошло землетрясение

В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 5,3

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы
Сейсмограммы - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В районе города Карасук Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 5,3.
  • Разрушений и пострадавших нет.
НОВОСИБИРСК, 18 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Новосибирской области, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
"Оперативное сообщение о сейсмическом событии. <...> Широта: 53,31. Долгота: 77,86. Магнитуда: 5,3. Интенсивность в эпицентре — 6,8 балла (оценка MSK 64)", — говорится в публикации.
Подземные толчки зарегистрировали в районе города Карасук — одного из узлов Западно-Сибирской железной дороги.
По информации регионального главка МЧС, разрушений и пострадавших нет.
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ПроисшествияНовосибирская областьКарасукРоссийская академия наук
 
 
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