В Новосибирской области произошло землетрясение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В районе города Карасук Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 5,3.
- Разрушений и пострадавших нет.
НОВОСИБИРСК, 18 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Новосибирской области, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
"Оперативное сообщение о сейсмическом событии. <...> Широта: 53,31. Долгота: 77,86. Магнитуда: 5,3. Интенсивность в эпицентре — 6,8 балла (оценка MSK 64)", — говорится в публикации.
Подземные толчки зарегистрировали в районе города Карасук — одного из узлов Западно-Сибирской железной дороги.
По информации регионального главка МЧС, разрушений и пострадавших нет.
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15 июля, 06:14