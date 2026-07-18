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В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 18.07.2026
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08:43 18.07.2026
В Турции произошло землетрясение

В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В турецкой провинции Малатья зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0.
  • По предварительным данным, никто не пострадал.
СТАМБУЛ, 18 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано в турецкой провинции Малатья на юго-востоке страны, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщило в субботу Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
«
"Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в 06.20 (время совпадает с мск - ред.), эпицентр располагался у района Батталгази, очаг залегал на глубине 15,5 километров", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе.
Негативных последствий на данный момент не зафиксировано, специалисты продолжают обследовать территорию, заявили в ведомстве.
Провинция Малатья была одной из наиболее пострадавших в результате масштабного землетрясения в феврале 2023 года, унесшего жизни более 53 тысяч человек.
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