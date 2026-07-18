В Турции произошло землетрясение

СТАМБУЛ, 18 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано в турецкой провинции Малатья на юго-востоке страны, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщило в субботу Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

"Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в 06.20 (время совпадает с мск - ред.), эпицентр располагался у района Батталгази, очаг залегал на глубине 15,5 километров", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе.

Провинция Малатья была одной из наиболее пострадавших в результате масштабного землетрясения в феврале 2023 года, унесшего жизни более 53 тысяч человек.