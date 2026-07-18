У побережья мексиканского штата Чиапас произошло новое землетрясение

Подземный толчок стал очередным в серии из десятков афтершоков после мощного землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего ранее в пятницу у тихоокеанского побережья Чиапаса. Информации о возможных разрушениях или пострадавших в результате нового землетрясения не поступает.