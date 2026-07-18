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У побережья мексиканского штата Чиапас произошло новое землетрясение - РИА Новости, 18.07.2026
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01:31 18.07.2026
У побережья мексиканского штата Чиапас произошло новое землетрясение

У побережья Мексики произошло новое землетрясение магнитудой 5,1

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У побережья мексиканского штата Чиапас произошло землетрясение магнитудой 5,1.
  • Землетрясение стало очередным в серии афтершоков после мощного землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего ранее в пятницу.
МЕХИКО, 18 июл - РИА Новости. Очередное землетрясение предварительной магнитудой 5,1 произошло в пятницу у побережья мексиканского штата Чиапас, сообщил Национальный сейсмологический центр Мексики.
"Предварительно: землетрясение магнитудой 5,1. Местоположение: 114 километров к юго-западу от Уистлы, штат Чиапас. 17 июля 2026 года, 16.13 по местному времени. Глубина - 10 километров", - говорится в сообщении сейсмологической службы в соцсети X.
Подземный толчок стал очередным в серии из десятков афтершоков после мощного землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего ранее в пятницу у тихоокеанского побережья Чиапаса. Информации о возможных разрушениях или пострадавших в результате нового землетрясения не поступает.
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