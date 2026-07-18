На Западе поразились странному решению Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Реструктуризация правительства, затеянная Владимиром Зеленским, вылилась для него в серьезную проблему, пишет Die Zeit.
- Как утверждает издание, уволив с поста министра обороны Михаила Федорова, Зеленский подставил себя под удар.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Реструктуризация правительства, затеянная Владимиром Зеленским, вылилась для него в серьезную проблему, пишет немецкое издание Die Zeit.
"Тысячи людей выходят на улицы Киева и других украинских городов. Их требование можно прочитать на картонных плакатах, ставших символом крупнейших протестов на Украине как минимум за год: Владимир Зеленский должен отозвать отставку министра обороны Михаила Федорова и уволить главнокомандующего Александра Сырского. Реструктуризация правительства, которую Зеленский хотел провести в спешке незадолго до начала парламентского перерыва, стала для него нерешаемой проблемой", — говорится в публикации.
Как считают авторы статьи, решив уволить Федорова, глава киевского режима подставил себя под удар.
"Вероятно, Зеленскому будет очень трудно выйти из этой ситуации. Выполнив требования о восстановлении Федорова, ему неизбежно придется уволить главнокомандующего Сырского. <…> Тогда президент будет выглядеть человеком, <…> позволяющим манипулировать собой. Если же он продолжит удерживать Сырского, то рискует прилипнуть к испорченной репутации генерала и тоже станет зависимым. А если он решит удержать Федорова в своем окружении другими способами, конфликт между экс-министром и генералом может вызвать новую напряженность в руководстве страны, которую Зеленский хотел устранить", — пояснило издание.
На этой неделе Владимир Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, а вместе с ней и все правительство, включая Федорова. Новым премьером стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича — соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики. Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.
Федоров провел на должности всего полгода. Как писала "Украинская правда", на недавней встрече с фракцией "Слуга народа" Зеленский заявил о системном и нерешаемом конфликте министра с главкомом ВСУ и армией. Он добавил, что уволить следовало бы обоих, но признал, что сейчас сделать так не может.