На Западе поразились странному решению Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ Реструктуризация правительства, затеянная Владимиром Зеленским, вылилась для него в серьезную проблему, пишет Die Zeit.

Как утверждает издание, уволив с поста министра обороны Михаила Федорова, Зеленский подставил себя под удар.

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Реструктуризация правительства, затеянная Владимиром Зеленским, вылилась для него в серьезную проблему, пишет немецкое издание Die Zeit.

"Тысячи людей выходят на улицы Киева и других украинских городов. Их требование можно прочитать на картонных плакатах, ставших символом крупнейших протестов на Украине как минимум за год: Владимир Зеленский должен отозвать отставку министра обороны Михаила Федорова и уволить главнокомандующего Александра Сырского. Реструктуризация правительства, которую Зеленский хотел провести в спешке незадолго до начала парламентского перерыва, стала для него нерешаемой проблемой", — говорится в публикации.

Как считают авторы статьи, решив уволить Федорова, глава киевского режима подставил себя под удар.

"Вероятно, Зеленскому будет очень трудно выйти из этой ситуации. Выполнив требования о восстановлении Федорова, ему неизбежно придется уволить главнокомандующего Сырского. <…> Тогда президент будет выглядеть человеком, <…> позволяющим манипулировать собой. Если же он продолжит удерживать Сырского, то рискует прилипнуть к испорченной репутации генерала и тоже станет зависимым. А если он решит удержать Федорова в своем окружении другими способами, конфликт между экс-министром и генералом может вызвать новую напряженность в руководстве страны, которую Зеленский хотел устранить", — пояснило издание.

На этой неделе Владимир Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, а вместе с ней и все правительство, включая Федорова. Новым премьером стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича — соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики. Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.