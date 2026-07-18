Суд арестовал основателя ЧВК "Паладин" Закревского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Основатель ЧВК "Паладин" Георгий Закревский стал фигурантом дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма через интернет.
- Он был отправлен под стражу 16 июля.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал основателя ЧВК "Паладин" Георгия Закревского, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Как следует из данных картотеки московских судов, с которыми ознакомилось РИА Новости, Закревский стал фигурантом дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма через интернет (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) и был отправлен под стражу 16 июля.
"Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - следует из данных картотеки.
На официальном сайте ЧВК "Паладин", как выяснило агентство, Георгий Закревский указан основателем частной военной компании.