Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал основателя ЧВК "Паладин" Закревского - РИА Новости, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:17 18.07.2026
Суд арестовал основателя ЧВК "Паладин" Закревского

В Москве суд арестовал основателя ЧВК "Паладин" Закревского

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основатель ЧВК "Паладин" Георгий Закревский стал фигурантом дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма через интернет.
  • Он был отправлен под стражу 16 июля.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал основателя ЧВК "Паладин" Георгия Закревского, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Как следует из данных картотеки московских судов, с которыми ознакомилось РИА Новости, Закревский стал фигурантом дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма через интернет (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) и был отправлен под стражу 16 июля.
"Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - следует из данных картотеки.
На официальном сайте ЧВК "Паладин", как выяснило агентство, Георгий Закревский указан основателем частной военной компании.
Илья Ремесло - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Защита блогера Ремесло обжаловала его арест по делу о фейках об армии
Вчера, 19:09
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала