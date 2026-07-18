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Захарова назвала Palantir одной из самых больших угроз современному миру - РИА Новости, 18.07.2026
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15:43 18.07.2026 (обновлено: 17:00 18.07.2026)
Захарова назвала Palantir одной из самых больших угроз современному миру

Захарова назвала корпорацию Palantir одной из крупнейших угроз современному миру

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД Мария Захарова
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова назвала корпорацию Palantir одной из самых больших угроз современному миру.
  • По ее словам, компания имеет прямое отношение к множеству войн за рубежом, а ее технологии применяют в том числе в кризисе вокруг Украины.
  • Дипломат подчеркнула опасность идеологии, которую открыто продвигают руководители Palantir.
  • Она назвала их открытыми фашистами.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявления главы корпорации Palantir Алекса Карпа, назвала ее одной из самых больших угроз современному миру.
Ранее в книге "Технологическая республика" и манифесте компании Алекс Карп написал, что "послевоенная кастрация Германии и Японии должна быть отменена", а Европа якобы платит высокую цену за то, что обезоружила гитлеровский рейх.
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"Не устанем повторять: Palantir — одна из самых больших угроз современному миру", — написала Захарова в Telegram-канале.
Она отметила, что корпорация имеет прямое отношения к множеству войн за рубежом, а технологии, которые она предоставляет армиям западных стран, применяют в том числе в кризисе вокруг Украины.
"Потому что основное, на чем зарабатывает Palantir, — это убийства в ходе вооруженных конфликтов", — подчеркнула дипломат.
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Однако, по ее словам, опасно для мира не только сами технологии, которые предоставляет Palantir, но идеология, которую открыто продвигают ее руководители.
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"Гигантская военная корпорация с контрактами и связями в минобороны и минздравах стран Запада, которой управляют открытые фашисты, считающие себя новыми мессиями антихристианства", — пояснила Захарова.

Подобная стремительная ремилитаризация фашизма является, по ее мнению, естественным следствием западной расистской, колониальной логики, где есть высшие нации и недостойные культуры, подлежащие уничтожению.
"Но что еще страшнее — стопроцентная толерантность западного сообщества и потомков жертв холокоста к озвучиваемому Карпом неонацистскому "нарративу": ни одного призыва к отмене, ни одного официального голоса, взывающего к исторической памяти, ни одной блокирующей санкции. Правильно, это же не Чайковский", — резюмировала дипломат.
Ранее Захарова заявляла, что утверждения о пользе или вреде отдельных культур в манифесте Palantir — это повторение нацистской идеологии.
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