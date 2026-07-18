Краткий пересказ от РИА ИИ Захарова назвала корпорацию Palantir одной из самых больших угроз современному миру.

По ее словам, компания имеет прямое отношение к множеству войн за рубежом, а ее технологии применяют в том числе в кризисе вокруг Украины.

Дипломат подчеркнула опасность идеологии, которую открыто продвигают руководители Palantir.

Она назвала их открытыми фашистами.

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявления главы корпорации Palantir Алекса Карпа, назвала ее одной из самых больших угроз современному миру.

Ранее в книге "Технологическая республика" и манифесте компании Алекс Карп написал, что "послевоенная кастрация Германии и Японии должна быть отменена", а Европа якобы платит высокую цену за то, что обезоружила гитлеровский рейх.

« "Не устанем повторять: Palantir — одна из самых больших угроз современному миру", — написала Захарова в Telegram-канале

Она отметила, что корпорация имеет прямое отношения к множеству войн за рубежом, а технологии, которые она предоставляет армиям западных стран, применяют в том числе в кризисе вокруг Украины.

"Потому что основное, на чем зарабатывает Palantir, — это убийства в ходе вооруженных конфликтов", — подчеркнула дипломат.

Однако, по ее словам, опасно для мира не только сами технологии, которые предоставляет Palantir, но идеология, которую открыто продвигают ее руководители.

« "Гигантская военная корпорация с контрактами и связями в минобороны и минздравах стран Запада, которой управляют открытые фашисты, считающие себя новыми мессиями антихристианства", — пояснила Захарова.

Подобная стремительная ремилитаризация фашизма является, по ее мнению, естественным следствием западной расистской, колониальной логики, где есть высшие нации и недостойные культуры, подлежащие уничтожению.

"Но что еще страшнее — стопроцентная толерантность западного сообщества и потомков жертв холокоста к озвучиваемому Карпом неонацистскому "нарративу": ни одного призыва к отмене, ни одного официального голоса, взывающего к исторической памяти, ни одной блокирующей санкции. Правильно, это же не Чайковский", — резюмировала дипломат.