Захарова объяснила, почему не пожала руку послу Германии

Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова объяснила, что не пожала руку Александру Ламбсдорфу в соответствии со своими позиционными принципами и из-за открытой русофобии.

Александр Ламбсдорф завершил миссию в России и возглавит дипмиссию ФРГ в Израиле.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала РИА Новости о причинах, по которым она не пожала руку уезжающему послу Германии в РФ Александру Ламбсдорфу.

Ранее Ламбсдорф заявил в интервью Spiegel, что Захарова во время его вызова в российский МИД не стала пожимать ему руку в начале встречи. Позже официальный представитель МИД РФ подтвердила его слова.

"Обязательства подавать в ответ руку для рукопожатия в протоколе нет. Это опция. Я ею воспользовалась", - сказала она.

« "Более того, протокол - это в том числе обозначение позиции. Своим жестом я обозначила позицию в отношении открытой русофобии", - добавила Захарова.