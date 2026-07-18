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Захарова объяснила, почему не пожала руку послу Германии - РИА Новости, 18.07.2026
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14:03 18.07.2026 (обновлено: 14:04 18.07.2026)
Захарова объяснила, почему не пожала руку послу Германии

Захарова не пожала руку послу Германии Ламбсдорфу из-за открытой русофобии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова объяснила, что не пожала руку Александру Ламбсдорфу в соответствии со своими позиционными принципами и из-за открытой русофобии.
  • Александр Ламбсдорф завершил миссию в России и возглавит дипмиссию ФРГ в Израиле.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала РИА Новости о причинах, по которым она не пожала руку уезжающему послу Германии в РФ Александру Ламбсдорфу.
Ранее Ламбсдорф заявил в интервью Spiegel, что Захарова во время его вызова в российский МИД не стала пожимать ему руку в начале встречи. Позже официальный представитель МИД РФ подтвердила его слова.
"Обязательства подавать в ответ руку для рукопожатия в протоколе нет. Это опция. Я ею воспользовалась", - сказала она.
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"Более того, протокол - это в том числе обозначение позиции. Своим жестом я обозначила позицию в отношении открытой русофобии", - добавила Захарова.
Ламбсдорф завершил миссию в России, его преемником в Москве станет нынешний посол Германии в Мексике Клеменс фон Гетце. Ламбсдорф возглавит дипмиссию ФРГ в Израиле.
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