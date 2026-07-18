Захарова рассказала, что подготовило ее к публичным дебатам

"Вот эти все дебаты, так сказать, в ходе ток-шоу… О чем вы говорите? Какой прямой эфир на Би-би-си? Вот там была жизнь. Поэтому, конечно, это была школа, школа логики, школа железобетонных аргументов, которые нужно было либо чем-то перекрыть, либо надо было согласиться", - сказала дипломат.