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Захарова рассказала, что подготовило ее к публичным дебатам - РИА Новости, 18.07.2026
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12:07 18.07.2026 (обновлено: 12:12 18.07.2026)
Захарова рассказала, что подготовило ее к публичным дебатам

Захарова: споры с отцом стали настоящей школой публичной полемики

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова рассказала, что подготовкой к публичным дебатам для нее стали споры с отцом.
  • Отец Захаровой тщательно разбирал ее домашние работы по литературе, что приводило к эмоциональным дискуссиям.
  • Захарова отметила, что семейные споры стали для нее школой публичной полемики и логики.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что подготовкой к публичным дебатам для нее стали споры с отцом во время проверки школьных сочинений.
По словам Захаровой, отец тщательно разбирал ее домашние работы по литературе, из-за чего обсуждения нередко превращались в эмоциональные дискуссии.
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"Это было рубилово, это были крики, слезы… Он говорит: "Так нельзя писать". Я говорю: "Ты не то что не прав, папа, ты ничего не понимаешь". И мы спорили, мы обсуждали", - поделилась воспоминаниями Захарова в эфире программы "Слово не воробей" на Первом канале.
Она отметила, что именно эти семейные споры стали для нее настоящей школой публичной полемики.
"Вот эти все дебаты, так сказать, в ходе ток-шоу… О чем вы говорите? Какой прямой эфир на Би-би-си? Вот там была жизнь. Поэтому, конечно, это была школа, школа логики, школа железобетонных аргументов, которые нужно было либо чем-то перекрыть, либо надо было согласиться", - сказала дипломат.
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