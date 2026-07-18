Захарова рассказала о первом знакомстве с китайской культурой

Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова познакомилась с китайской культурой в детстве в Пекине, куда приехала вместе с родителями.

Ее мать купила ей в подарок красный веер, а позже она получила глиняную фигурку мальчика на карпе, которая положила начало семейной коллекции китайской народной игрушки.

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о своем первом знакомстве с китайской культурой, по ее словам, оно началось с традиционного веера, который ей подарили в Пекине в детстве, на день рождения.

Дипломат поделилась воспоминаниями о своей первой поездке в Китай вместе с родителями, где ее отец работал в посольстве Советского Союза в Пекине . В день приезда в страну ей исполнилось шесть лет. Захарова рассказала, что знакомство с китайской культурой началось для нее с красного веера, увиденного в одном из магазинов.

« "Я стою как завороженная перед огромным красным веером... И мама идет, и все деньги, сколько нам дали на еду, она пускает на этот веер и дарит мне его на день рождения", - сказала Захарова в эфире программы "Слово не воробей" на Первом канале.

В тот же день, по ее словам, она получила еще один подарок - глиняную фигурку мальчика на рыбе.

"Это оказалась не просто рыба, а карп, и не просто карп, а благопожелательный карп. И не просто мальчик, а мальчик, который в китайской культуре ассоциировался с потомством, родом и всеми мечтами", - пояснила Захарова.

Именно этот предмет положил начало семейной коллекции китайской народной игрушки, отметила она. Коллекция была показана в Пушкинском музее в 1987-1988 годах на выставке "Моя китайская игрушка". Ее подготовила мать Марии Захаровой, Ирина Захарова, многие годы проработавшая в ГМИИ имени Пушкина.

По словам дипломата, тот красный веер до сих пор висит на стене в ее доме.