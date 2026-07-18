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Захарова рассказала о первом знакомстве с китайской культурой - РИА Новости, 18.07.2026
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11:52 18.07.2026 (обновлено: 12:07 18.07.2026)
Захарова рассказала о первом знакомстве с китайской культурой

Захарова рассказала, как в детстве на день рождения ей подарили китайский веер

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова познакомилась с китайской культурой в детстве в Пекине, куда приехала вместе с родителями.
  • Ее мать купила ей в подарок красный веер, а позже она получила глиняную фигурку мальчика на карпе, которая положила начало семейной коллекции китайской народной игрушки.
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о своем первом знакомстве с китайской культурой, по ее словам, оно началось с традиционного веера, который ей подарили в Пекине в детстве, на день рождения.
Дипломат поделилась воспоминаниями о своей первой поездке в Китай вместе с родителями, где ее отец работал в посольстве Советского Союза в Пекине. В день приезда в страну ей исполнилось шесть лет. Захарова рассказала, что знакомство с китайской культурой началось для нее с красного веера, увиденного в одном из магазинов.
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"Я стою как завороженная перед огромным красным веером... И мама идет, и все деньги, сколько нам дали на еду, она пускает на этот веер и дарит мне его на день рождения", - сказала Захарова в эфире программы "Слово не воробей" на Первом канале.

В тот же день, по ее словам, она получила еще один подарок - глиняную фигурку мальчика на рыбе.
"Это оказалась не просто рыба, а карп, и не просто карп, а благопожелательный карп. И не просто мальчик, а мальчик, который в китайской культуре ассоциировался с потомством, родом и всеми мечтами", - пояснила Захарова.
Именно этот предмет положил начало семейной коллекции китайской народной игрушки, отметила она. Коллекция была показана в Пушкинском музее в 1987-1988 годах на выставке "Моя китайская игрушка". Ее подготовила мать Марии Захаровой, Ирина Захарова, многие годы проработавшая в ГМИИ имени Пушкина.
По словам дипломата, тот красный веер до сих пор висит на стене в ее доме.
"Сейчас это настоящий артефакт нашей жизни", - заключила Захарова.
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