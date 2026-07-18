Захарова задалась вопросом, почему деятели культуры не реагируют на теракты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова задалась вопросом, почему деятели культуры не реагируют на гибель детей в результате удара ВСУ по общежитию в ЛНР.
- Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, где погиб 21 человек, более 40 получили ранения.
- Захарова выразила недоумение тем, что произошедшее не вызывает сопереживания у тех, кто прежде выступал в защиту прав человека и осуждал подобные трагедии.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, почему деятели культуры, ранее активно выражавшие гражданскую позицию после терактов в разных странах, не реагируют на гибель детей в результате удара ВСУ по общежитию в ЛНР.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По данным властей республики, погиб 21 человек, более 40 получили ранения.
"Те, кто так любил раньше проявлять свою гражданскую позицию, те, кто так видел и так остро чувствовал теракты в Париже, в Берлине, на Ближнем Востоке. Неужели они сейчас, давая концерты или публикуя какие-то материалы у себя на страницах, не чувствуют этой боли? А почему?" - сказала Захарова в программе "Слово не воробей" на Первом канале.
Она напомнила, что удар был нанесен по зданию, где ночью находились дети.
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"Это был не просто колледж, это было общежитие, и это была ночь, и они там были. И те, кто по ним ударял, это знали", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Она также выразила недоумение тем, что произошедшее не вызывает сопереживания у тех, кто прежде публично выступал в защиту прав человека и осуждал подобные трагедии.
"Почему это не вызывает сопереживания?... Или это бессмысленное существование?" - сказала Захарова.