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Захарова задалась вопросом, почему деятели культуры не реагируют на теракты - РИА Новости, 18.07.2026
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11:29 18.07.2026 (обновлено: 11:30 18.07.2026)
Захарова задалась вопросом, почему деятели культуры не реагируют на теракты

Захарова задалась вопросом, почему деятели культуры не реагируют на гибель детей

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова задалась вопросом, почему деятели культуры не реагируют на гибель детей в результате удара ВСУ по общежитию в ЛНР.
  • Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, где погиб 21 человек, более 40 получили ранения.
  • Захарова выразила недоумение тем, что произошедшее не вызывает сопереживания у тех, кто прежде выступал в защиту прав человека и осуждал подобные трагедии.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, почему деятели культуры, ранее активно выражавшие гражданскую позицию после терактов в разных странах, не реагируют на гибель детей в результате удара ВСУ по общежитию в ЛНР.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По данным властей республики, погиб 21 человек, более 40 получили ранения.
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"Те, кто так любил раньше проявлять свою гражданскую позицию, те, кто так видел и так остро чувствовал теракты в Париже, в Берлине, на Ближнем Востоке. Неужели они сейчас, давая концерты или публикуя какие-то материалы у себя на страницах, не чувствуют этой боли? А почему?" - сказала Захарова в программе "Слово не воробей" на Первом канале.
Она напомнила, что удар был нанесен по зданию, где ночью находились дети.
«
"Это был не просто колледж, это было общежитие, и это была ночь, и они там были. И те, кто по ним ударял, это знали", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Она также выразила недоумение тем, что произошедшее не вызывает сопереживания у тех, кто прежде публично выступал в защиту прав человека и осуждал подобные трагедии.
"Почему это не вызывает сопереживания?... Или это бессмысленное существование?" - сказала Захарова.
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