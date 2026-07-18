В Ленинградской области двух человек задержали по подозрению в убийстве

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ленинградской области задержали двух мужчин по подозрению в убийстве знакомого.

Подозреваемые расчленили тело жертвы и сбросили в канаву.

Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве группой лиц по предварительному сговору.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Двоих мужчин задержали по подозрению в жестоком убийстве своего знакомого, тело которого они расчленили на семь частей, расфасовали по пакетам и сбросили в карьер, сообщает Двоих мужчин задержали по подозрению в жестоком убийстве своего знакомого, тело которого они расчленили на семь частей, расфасовали по пакетам и сбросили в карьер, сообщает пресс-служба СУ СК по Ленинградской области.

В начале мая СК сообщил об обнаружении пяти пакетов с человеческими останками в канаве в Ленобласти. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Проведенная генетическая экспертиза установила, что останки принадлежат уроженцу Омской области 1993 года рождения.

"В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий... на территории Челябинской области задержаны житель Курской области 1986 года рождения и уроженец Челябинской области 1973 года рождения", - сообщает пресс-служба СУ СК.

Следствием установлено, что злоумышленники в квартире по Пражской улице в городе Кудрово Всеволожского района на почве личных неприязненных отношений к потерпевшему нанесли последнему множественные удары в область жизненно важных органов. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

После этого они расчленили тело потерпевшего на семь частей, разложили их по пяти полиэтиленовым пакетам и вывезли в канаву, расположенную вдоль лесного массива в пяти километрах от карьера Мяглово.