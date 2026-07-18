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В Ленинградской области двух человек задержали по подозрению в убийстве - РИА Новости, 18.07.2026
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19:27 18.07.2026
В Ленинградской области двух человек задержали по подозрению в убийстве

В Ленинградской области двух человек задержали по подозрению в жестоком убийстве

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ленинградской области задержали двух мужчин по подозрению в убийстве знакомого.
  • Подозреваемые расчленили тело жертвы и сбросили в канаву.
  • Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве группой лиц по предварительному сговору.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Двоих мужчин задержали по подозрению в жестоком убийстве своего знакомого, тело которого они расчленили на семь частей, расфасовали по пакетам и сбросили в карьер, сообщает пресс-служба СУ СК по Ленинградской области.
В начале мая СК сообщил об обнаружении пяти пакетов с человеческими останками в канаве в Ленобласти. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Проведенная генетическая экспертиза установила, что останки принадлежат уроженцу Омской области 1993 года рождения.
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"В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий... на территории Челябинской области задержаны житель Курской области 1986 года рождения и уроженец Челябинской области 1973 года рождения", - сообщает пресс-служба СУ СК.
Следствием установлено, что злоумышленники в квартире по Пражской улице в городе Кудрово Всеволожского района на почве личных неприязненных отношений к потерпевшему нанесли последнему множественные удары в область жизненно важных органов. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
После этого они расчленили тело потерпевшего на семь частей, разложили их по пяти полиэтиленовым пакетам и вывезли в канаву, расположенную вдоль лесного массива в пяти километрах от карьера Мяглово.
Подозреваемым предъявлено обвинение по пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство группой лиц по предварительному сговору). По ходатайству следствия судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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