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В Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 18.07.2026
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17:11 18.07.2026
В Запорожье прогремели взрывы

В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Украинский пожарный. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В субботу прогремели взрывы в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает агентство Укринформ.
«
"В Запорожье слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Россия контролирует 80% территории Запорожской области, сообщал в июне президент РФ Владимир Путин. Областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
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