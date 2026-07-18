В Запорожье прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В субботу прогремели взрывы в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает агентство Укринформ.
«
"В Запорожье слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Россия контролирует 80% территории Запорожской области, сообщал в июне президент РФ Владимир Путин. Областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.