В Курской области мужчина пострадал при атаке ВСУ на заправку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Льгове Курской области в результате атаки ВСУ на АЗС ранен мирный житель.
- У мужчины слепые осколочные ранения левой ноги, ему оказали необходимую медицинскую помощь.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Мужчина ранен в результате атаки ВСУ на АЗС в городе Льгов Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Губернатор уточнил, что у мужчины слепые осколочные ранения левой ноги, ему оказана необходимая медицинская помощь.
Глава региона также призвал жителей сохранять бдительность.
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