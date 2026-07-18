Мадьяр попросил граждан Венгрии предложить кандидатуры на пост президента

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обратился к гражданам с просьбой предложить кандидатуры на пост президента страны.

Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал принятую парламентом поправку, которая предусматривает отстранение его от должности.

Спикер парламента Агнеш Форстхоффер будет исполнять обязанности президента с 20 июля до выборов нового главы государства.

Мадьяр сообщил, что в понедельник обсудит с руководством "Тисы" возможных кандидатов, а потом посоветуется с руководителями парламентских фракций других партий.

БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обратился к венгерским гражданам с просьбой предложить кандидатуры на пост президента страны.

В субботу президент Венгрии Тамаш Шуйок заявил, что подписал принятую парламентом поправку, которая предусматривает отстранение его от должности. Мадьяр сообщил, что спикер парламента Агнеш Форстхоффер будет исполнять обязанности президента с 20 июля до выборов нового главы государства, которые состоятся в течение 30 дней.

"Пусть свои предложения выдвигают политические партии, общественные деятели, гражданские организации и частные лица. Пусть скажут, кого и на основании каких ценностей они считают достойным представлять Венгрию и венгерский народ", - сказал Мадьяр в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.

Венгерский премьер сообщил, что в понедельник обсудит с руководством партии "Тиса" возможных кандидатов, а потом посоветуется с руководителями парламентских фракций других партий.

Мадьяр также призвал граждан высказывать свои предложения по созданию новой конституции, процесс формирования которой начнется с осени.

Согласно венгерскому законодательству, для выдвижения кандидата на пост президента Венгрии необходима поддержка одной пятой части депутатов парламента, что позволяет оппозиционным партиям выставить своих претендентов.

Для назначения на должность за кандидата должно проголосовать две трети депутатов. Если один из кандидатов не получает необходимого числа голосов, то два лидирующих кандидата выходят во второй тур голосования.