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Президент Венгрии заявил, что его преемник не будет легитимным - РИА Новости, 18.07.2026
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23:03 18.07.2026
Президент Венгрии заявил, что его преемник не будет легитимным

Шуйок: следующий президент Венгрии не будет легитимным

CC BY-SA 4.0 / Elekes Andor / Sulyok Tamás (2) (cropped) Тамаш Шуйок
Тамаш Шуйок - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
CC BY-SA 4.0 / Elekes Andor / Sulyok Tamás (2) (cropped)
Тамаш Шуйок. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал поправку к конституции, предусматривающую его отстранение от должности.
  • Он заявил, что следующий президент не будет легитимным, поскольку займет место того, кто был смещен с нарушением конституционных ценностей.
  • С 20 июля обязанности президента будет исполнять спикер парламента Агнеш Форстхоффер до выборов нового президента, которые должны состояться в течение 30 дней.
БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Президент Венгрии Тамаш Шуйок, подписавший поправку к конституции, предусматривающую его отстранение от должности, заявил, что следующий президент не будет легитимным, поскольку займет место того, кто был смещен путем нарушения конституционных ценностей, а весь институт президентства в Венгрии лишится своей основной функции.
"Исчезла и неизменная с момента смены режима легитимность института президента, поскольку следующий глава государства займет свой пост после президента, смещенного с нарушением конституционных ценностей", - сказал Шуйок в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
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По словам Шуйока, институт президентства становится зависимым от исполнительной власти, его государственно-правовая роль ослабевает, а основная функция исчезнет, поскольку он "прекращает выполнять роль какого-либо сдерживающего и уравновешивающего механизма".
При этом Шуйок признал, что несмотря на то, что поправка была принята "с нарушением конституционных принципов", он "не имеет полномочий" для противодействия изменениям в основной закон, принимаемым парламентом "в рамках формально законной процедуры".
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что с 20 июля обязанности президента будет исполнять спикер парламента Агнеш Форстхоффер до выборов нового президента, которые должны состояться в течение 30 дней.
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