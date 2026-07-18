Президент Венгрии заявил, что его преемник не будет легитимным

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал поправку к конституции, предусматривающую его отстранение от должности.

Он заявил, что следующий президент не будет легитимным, поскольку займет место того, кто был смещен с нарушением конституционных ценностей.

С 20 июля обязанности президента будет исполнять спикер парламента Агнеш Форстхоффер до выборов нового президента, которые должны состояться в течение 30 дней.

БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Президент Венгрии Тамаш Шуйок, подписавший поправку к конституции, предусматривающую его отстранение от должности, заявил, что следующий президент не будет легитимным, поскольку займет место того, кто был смещен путем нарушения конституционных ценностей, а весь институт президентства в Венгрии лишится своей основной функции.

"Исчезла и неизменная с момента смены режима легитимность института президента, поскольку следующий глава государства займет свой пост после президента, смещенного с нарушением конституционных ценностей", - сказал Шуйок в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.

По словам Шуйока, институт президентства становится зависимым от исполнительной власти, его государственно-правовая роль ослабевает, а основная функция исчезнет, поскольку он "прекращает выполнять роль какого-либо сдерживающего и уравновешивающего механизма".

При этом Шуйок признал, что несмотря на то, что поправка была принята "с нарушением конституционных принципов", он "не имеет полномочий" для противодействия изменениям в основной закон, принимаемым парламентом "в рамках формально законной процедуры".

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что с 20 июля обязанности президента будет исполнять спикер парламента Агнеш Форстхоффер до выборов нового президента, которые должны состояться в течение 30 дней.