Оппозиция Венгрии назвала отставку Шуйока концом верховенства права

Краткий пересказ от РИА ИИ Оппозиционная партия «Фидес» заявила, что отставка президента Венгрии Тамаша Шуйока знаменует конец верховенства права в стране.

С 20 июля обязанности президента Венгрии будет исполнять спикер парламента Агнеш Форстхоффер до выборов нового президента.

БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Венгерская оппозиционная партия "Фидес" заявила, что отставка президента страны Тамаша Шуйока через изменение конституции знаменует конец верховенства права в Венгрии, и выразила сомнения, что его преемнику можно будет доверять.

"Конец верховенства права. Президента сместили самовольно и противоправно. Зачем нам верить тому, кого усадят на его место?" - говорится в сообщении партии в соцсети Facebook*.

Шуйок в субботу подписал принятую в понедельник парламентом поправку к конституции, предусматривающую его отстранение от должности. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что с 20 июля обязанности президента будет исполнять спикер парламента Агнеш Форстхоффер до выборов нового президента.