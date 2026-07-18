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Оппозиция Венгрии назвала отставку Шуйока концом верховенства права - РИА Новости, 18.07.2026
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22:39 18.07.2026
Оппозиция Венгрии назвала отставку Шуйока концом верховенства права

Оппозиция Венгрии: отставка Шуйока знаменует конец верховенства права

© AP Photo / Denes ErdosТамаш Шуйок во время заседания Парламента Венгрии
Тамаш Шуйок во время заседания Парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Тамаш Шуйок во время заседания Парламента Венгрии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оппозиционная партия «Фидес» заявила, что отставка президента Венгрии Тамаша Шуйока знаменует конец верховенства права в стране.
  • С 20 июля обязанности президента Венгрии будет исполнять спикер парламента Агнеш Форстхоффер до выборов нового президента.
БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Венгерская оппозиционная партия "Фидес" заявила, что отставка президента страны Тамаша Шуйока через изменение конституции знаменует конец верховенства права в Венгрии, и выразила сомнения, что его преемнику можно будет доверять.
"Конец верховенства права. Президента сместили самовольно и противоправно. Зачем нам верить тому, кого усадят на его место?" - говорится в сообщении партии в соцсети Facebook*.
Шуйок в субботу подписал принятую в понедельник парламентом поправку к конституции, предусматривающую его отстранение от должности. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что с 20 июля обязанности президента будет исполнять спикер парламента Агнеш Форстхоффер до выборов нового президента.
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