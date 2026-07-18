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"Тиса" считает, что будущий президент Венгрии не должен состоять в партии - РИА Новости, 18.07.2026
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22:05 18.07.2026
"Тиса" считает, что будущий президент Венгрии не должен состоять в партии

Премьер Венгрии Мадьяр: будущий президент не должен состоять в партии

© AP Photo / Denes ErdosПетер Мадьяр
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Петер Мадьяр. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правящая в Венгрии партия "Тиса" считает, что будущий президент страны не должен состоять в какой-либо политической партии.
  • Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал принятую парламентом поправку, которая предусматривает отстранение его от должности.
БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Правящая в Венгрии партия "Тиса" считает, что будущий президент страны не должен состоять в какой-либо политической партии, заявил лидер партии, премьер-министр Петер Мадьяр.
В субботу президент Венгрии Тамаш Шуйок заявил, что подписал принятую парламентом поправку, которая предусматривает отстранение его от должности. Новый президент будет избран парламентом в течение 30 дней, в это время его обязанности будет исполнять спикер парламента Агнеш Форстхоффер.
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"По мнению "Тисы", единство нации лучше всего мог бы воплотить такой президент республики, который служил бы нации без какого-либо партийно-политического прошлого и без каких-либо партийных привязанностей", - написал Мадьяр на своей странице в Facebook*.
Парламент Венгрии в понедельник принял предложенную Мадьяром 17-ю поправку к конституции, предусматривающую, в том числе, отстранение Шуйока. Как заявлял Мадьяр, если Шуйок не подпишет поправку в течение пяти дней, против него запустят процедуру импичмента.
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