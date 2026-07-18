"Тиса" считает, что будущий президент Венгрии не должен состоять в партии

Краткий пересказ от РИА ИИ Правящая в Венгрии партия "Тиса" считает, что будущий президент страны не должен состоять в какой-либо политической партии.

Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал принятую парламентом поправку, которая предусматривает отстранение его от должности.

БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Правящая в Венгрии партия "Тиса" считает, что будущий президент страны не должен состоять в какой-либо политической партии, заявил лидер партии, премьер-министр Петер Мадьяр.

В субботу президент Венгрии Тамаш Шуйок заявил, что подписал принятую парламентом поправку, которая предусматривает отстранение его от должности. Новый президент будет избран парламентом в течение 30 дней, в это время его обязанности будет исполнять спикер парламента Агнеш Форстхоффер.

"По мнению "Тисы", единство нации лучше всего мог бы воплотить такой президент республики, который служил бы нации без какого-либо партийно-политического прошлого и без каких-либо партийных привязанностей", - написал Мадьяр на своей странице в Facebook*.

Парламент Венгрии в понедельник принял предложенную Мадьяром 17-ю поправку к конституции, предусматривающую, в том числе, отстранение Шуйока. Как заявлял Мадьяр, если Шуйок не подпишет поправку в течение пяти дней, против него запустят процедуру импичмента.