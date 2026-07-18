Президент Венгрии подписал поправку к конституции, завершающую его срок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал поправку к конституции, которая после вступления в силу прекращает его полномочия.
- Парламент Венгрии принял предложенную премьер-министром Петером Мадьяром 17-ю поправку к конституции, предусматривающую отстранение Шуйока с поста главы государства.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Президент Венгрии Тамаш Шуйок заявил, что подписал поправку к конституции, предусматривающую окончание срока его полномочий.
"Моя подпись — это окончательная печать полного и безусловного уважения к обязанностям президента республики и к самому институту президентства. Знак того, что я до конца соблюдал Основной закон Венгрии и не нарушил его", — сказал Шуйок в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook*.
Президент добавил, что не располагает "конституционными средствами противодействия" внесению поправки, принятой парламентом.
С 20 июля полномочия президента временно будет исполнять спикер парламента Агнеш Форстхоффе, сообщил премьер-министр Петер Мадьяр. Нового главу государства депутаты изберут в течение 30 дней.
Мадьяр призывал Шуйока, членов Конституционного суда и генерального прокурора Венгрии уйти в отставку до 31 мая. Полномочия президента истекают весной 2029-го. Сам он заявлял, что не видит оснований для преждевременного ухода с должности.
Тогда Мадьяр заявил, что его партия "Тиса", обладающая конституционным большинством, может сместить главу государства, и внес на рассмотрение парламента 17-ю поправку к Основному закону. На этой неделе венгерские депутаты одобрили ее. Мадьяр предупреждал, что если Шуйок не подпишет поправку в течение пяти дней, то против него запустят процедуру импичмента.
Кроме того, премьер обещал, что с сентября начнется процесс разработки новой конституции.
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