Президент Венгрии подписал поправку к конституции, завершающую его срок

"Моя подпись — это окончательная печать полного и безусловного уважения к обязанностям президента республики и к самому институту президентства. Знак того, что я до конца соблюдал Основной закон Венгрии и не нарушил его", — сказал Шуйок в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook*.