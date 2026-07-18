Премьер Венгрии предложил снизить избирательный возраст в стране до 16 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Петер Мадьяр выступил за снижение избирательного возраста в Венгрии с 18 до 16 лет при обновлении конституции.
- По мнению венгерского премьера, молодежь чувствует, что имеет право голоса в общих делах, и заниматься политикой снова стало привлекательно.
БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выразил мнение, что избирательный возраст в стране в новой конституции можно было бы снизить с 18 до 16 лет.
"Я убежден, что сегодня подавляющее большинство лиц моложе 18 лет также достаточно подготовлены и информированы, чтобы иметь право голоса в наших общих решениях. Со своей стороны, я бы поддержал снижение избирательного возраста до 16 лет в процессе обновления конституции", - написал Мадьяр в соцсети Facebook*.
Венгерский премьер также считает, что после выборов и возросшей остроты парламентских дискуссий "наконец-то снова стало привлекательно заниматься политикой и общественной жизнью, и что молодежь наконец-то чувствует, что имеет право голоса в наших общих делах".
Мадьяр в июне заявил, что с сентября начнется процесс разработки новой конституции, которая будет утверждена всенародным референдумом, а до этого в Венгрии появится новый президент.
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