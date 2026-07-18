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Премьер Венгрии предложил снизить избирательный возраст в стране до 16 лет - РИА Новости, 18.07.2026
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15:11 18.07.2026
Премьер Венгрии предложил снизить избирательный возраст в стране до 16 лет

Петер Мадьяр предложил снизить избирательный возраст в Венгрии до 16 лет

© AP Photo / Denes ErdosПетер Мадьяр
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Петер Мадьяр. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петер Мадьяр выступил за снижение избирательного возраста в Венгрии с 18 до 16 лет при обновлении конституции.
  • По мнению венгерского премьера, молодежь чувствует, что имеет право голоса в общих делах, и заниматься политикой снова стало привлекательно.
БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выразил мнение, что избирательный возраст в стране в новой конституции можно было бы снизить с 18 до 16 лет.
"Я убежден, что сегодня подавляющее большинство лиц моложе 18 лет также достаточно подготовлены и информированы, чтобы иметь право голоса в наших общих решениях. Со своей стороны, я бы поддержал снижение избирательного возраста до 16 лет в процессе обновления конституции", - написал Мадьяр в соцсети Facebook*.
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Венгерский премьер также считает, что после выборов и возросшей остроты парламентских дискуссий "наконец-то снова стало привлекательно заниматься политикой и общественной жизнью, и что молодежь наконец-то чувствует, что имеет право голоса в наших общих делах".
Мадьяр в июне заявил, что с сентября начнется процесс разработки новой конституции, которая будет утверждена всенародным референдумом, а до этого в Венгрии появится новый президент.
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