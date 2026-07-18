Премьер Венгрии предложил снизить избирательный возраст в стране до 16 лет

БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выразил мнение, что избирательный возраст в стране в новой конституции можно было бы снизить с 18 до 16 лет.

Венгерский премьер также считает, что после выборов и возросшей остроты парламентских дискуссий "наконец-то снова стало привлекательно заниматься политикой и общественной жизнью, и что молодежь наконец-то чувствует, что имеет право голоса в наших общих делах".