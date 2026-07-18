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Оппозиция Венгрии подала жалобу в конституционный суд на четыре закона - РИА Новости, 18.07.2026
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15:04 18.07.2026
Оппозиция Венгрии подала жалобу в конституционный суд на четыре закона

Венгерская партия "Фидес" подала жалобу в конституционный суд на четыре закона

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Венгерская оппозиционная партия «Фидес» подает жалобу в конституционный суд на четыре закона, принятые парламентом по инициативе правительства премьер-министра Петера Мадьяра.
  • Законы касаются отказа от суверенитета Венгрии, изменения работы следственных комитетов, преобразования государственных СМИ и регулирования политической рекламы и агитации.
  • Оппозиция утверждает, что эти законы нарушают конституцию и ставят под угрозу права и интересы венгерского народа.
БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Венгерская оппозиционная партия "Фидес" подает жалобу в конституционный суд страны на четыре закона, инициированные правительством премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра и принятые парламентом, большинство которого составляет партия "Тиса", заявил депутат венгерского парламента от "Фидес", бывший министр юстиции Венгрии Бенце Тужон.
"Мы инициируем проверку конституционности закона, который отказывается от суверенитета Венгрии, цинично принятого со ссылкой на "фонды ЕС", и шестнадцатой поправки к конституции; закон, изменяющий порядок работы и принудительные полномочия следственных комитетов; закон о преобразовании государственных СМИ; закон, регулирующий политическую рекламу и агитацию", - написал Тужон в соцсети Facebook*.
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По его словам, действия "Фидес" нормальны для "оппозиционной партии в европейской демократии", в поданной жалобе объясняется, почему "рассматриваемые положения, а в некоторых случаях и способ принятия закона нарушают конституцию и ставят под угрозу права и интересы венгерского народа".
"Петер Мадьяр работает над выстраиванием власти своего произвола. С этой целью он прибегает к насильственным мерам, которые серьезно нарушают принципы верховенства права, и пытается разрушить конституционный порядок Венгрии. Наша обязанность - противодействовать этому процессу в интересах венгерского народа и защитить его от последствий произвола", - подчеркнул Тужон.
Поданная жалоба не касается положений 17-й поправки к конституции, принятой в понедельник и предусматривающей, в том числе, отставку президента и ограничение депутатских сроков.
У президентского дворца в Будапеште 9 июля состоялся митинг против Мадьяра. Бывший глава фракции "Фидес" в венгерском парламенте Гергей Гуйяш заявлял, что действия премьера ослабляют демократию в Венгрии и ведут к автократии.
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