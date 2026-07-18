Краткий пересказ от РИА ИИ Венгерская оппозиционная партия «Фидес» подает жалобу в конституционный суд на четыре закона, принятые парламентом по инициативе правительства премьер-министра Петера Мадьяра.

Законы касаются отказа от суверенитета Венгрии, изменения работы следственных комитетов, преобразования государственных СМИ и регулирования политической рекламы и агитации.

Оппозиция утверждает, что эти законы нарушают конституцию и ставят под угрозу права и интересы венгерского народа.

БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Венгерская оппозиционная партия "Фидес" подает жалобу в конституционный суд страны на четыре закона, инициированные правительством премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра и принятые парламентом, большинство которого составляет партия "Тиса", заявил депутат венгерского парламента от "Фидес", бывший министр юстиции Венгрии Бенце Тужон.

"Мы инициируем проверку конституционности закона, который отказывается от суверенитета Венгрии , цинично принятого со ссылкой на "фонды ЕС ", и шестнадцатой поправки к конституции; закон, изменяющий порядок работы и принудительные полномочия следственных комитетов; закон о преобразовании государственных СМИ; закон, регулирующий политическую рекламу и агитацию", - написал Тужон в соцсети Facebook*.

По его словам, действия "Фидес" нормальны для "оппозиционной партии в европейской демократии", в поданной жалобе объясняется, почему "рассматриваемые положения, а в некоторых случаях и способ принятия закона нарушают конституцию и ставят под угрозу права и интересы венгерского народа".

"Петер Мадьяр работает над выстраиванием власти своего произвола. С этой целью он прибегает к насильственным мерам, которые серьезно нарушают принципы верховенства права, и пытается разрушить конституционный порядок Венгрии. Наша обязанность - противодействовать этому процессу в интересах венгерского народа и защитить его от последствий произвола", - подчеркнул Тужон.

Поданная жалоба не касается положений 17-й поправки к конституции, принятой в понедельник и предусматривающей, в том числе, отставку президента и ограничение депутатских сроков.