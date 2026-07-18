Краткий пересказ от РИА ИИ
- Венгрия попросила США не накладывать на нее дополнительные тарифы за импорт российских энергоносителей.
- Мартон Хайду добавил, что Венгрия начала работу по балансировке энергоснабжения после выборов.
- Он заявил, что американская сторона отнеслась с пониманием к просьбе Венгрии.
БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Венгрия попросила США учесть, что она не сможет быстро отказаться от импорта российских энергоносителей, и не накладывать на нее за это дополнительные тарифы, американская сторона отнеслась с пониманием, заявил председатель комиссии по иностранным делам венгерского парламента Мартон Хайду после визита в США.
По словам Хайду, он попросил американскую сторону "учесть, что Венгрия начала работу по отказу от односторонней зависимости и балансировке энергоснабжения после выборов, поэтому им не следует предпринимать поспешных шагов", потому что "было бы грустно", если бы Венгрия подверглась санкциям в виде тарифов после того, как она встала на путь балансировки энергоснабжения.
"Я почувствовал понимание, и думаю, что у нас хорошие шансы избежать этой проблемы", - сказал Хайду агентству MTI.
Он сообщил, что проинформировал американскую сторону о том, какие шаги Венгрия предпринимает для диверсификации энергоносителей, США в свою очередь заявили, что ожидают "прекращения односторонней зависимости Венгрии от России".
Посол России в Венгрии Евгений Станиславов в ноябре заявил в интервью РИА Новости, что Россия не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству, действующие поставки газа по долгосрочным контрактам выгодны для венгерских потребителей, если венгерская сторона решит иначе, то она руководствуется не здравым смыслом.
Бывший венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного.