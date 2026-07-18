Краткий пересказ от РИА ИИ Венгрия попросила США не накладывать на нее дополнительные тарифы за импорт российских энергоносителей.

Мартон Хайду добавил, что Венгрия начала работу по балансировке энергоснабжения после выборов.

Он заявил, что американская сторона отнеслась с пониманием к просьбе Венгрии.

БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Венгрия попросила США учесть, что она не сможет быстро отказаться от импорта российских энергоносителей, и не накладывать на нее за это дополнительные тарифы, американская сторона отнеслась с пониманием, заявил председатель комиссии по иностранным делам венгерского парламента Мартон Хайду после визита в США.

По словам Хайду, он попросил американскую сторону "учесть, что Венгрия начала работу по отказу от односторонней зависимости и балансировке энергоснабжения после выборов, поэтому им не следует предпринимать поспешных шагов", потому что "было бы грустно", если бы Венгрия подверглась санкциям в виде тарифов после того, как она встала на путь балансировки энергоснабжения.

"Я почувствовал понимание, и думаю, что у нас хорошие шансы избежать этой проблемы", - сказал Хайду агентству MTI

Он сообщил, что проинформировал американскую сторону о том, какие шаги Венгрия предпринимает для диверсификации энергоносителей, США в свою очередь заявили, что ожидают "прекращения односторонней зависимости Венгрии от России".

Посол России в Венгрии Евгений Станиславов в ноябре заявил в интервью РИА Новости, что Россия не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству, действующие поставки газа по долгосрочным контрактам выгодны для венгерских потребителей, если венгерская сторона решит иначе, то она руководствуется не здравым смыслом.