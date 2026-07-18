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В Иванове Аполосов и Курносова выиграли четвертый этап велогонки "Россия" - РИА Новости Спорт, 18.07.2026
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20:21 18.07.2026
В Иванове Аполосов и Курносова выиграли четвертый этап велогонки "Россия"

Александр Аполосов и Мария Курносова выиграли четвертый этап велогонки "Россия"

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкУчастники велогонки "Россия"
Участники велогонки Россия - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Участники велогонки "Россия"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Аполосов и Мария Курносова стали победителями четвертого этапа велогонки «Россия» в Иванове.
  • Восьмой этап велогонки «Россия» пройдет в Москве 12 сентября, а старты предыдущих этапов уже состоялись во Владимире, Суздале и Ярославле.
  • В четвертом этапе велогонки приняли участие 80 спортсменов из разных регионов России.
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Александр Аполосов и Мария Курносова стали победителями четвертого этапа велогонки "Россия", состоявшейся в субботу в Иванове.
В период с 16 мая по 12 сентября проходят восемь этапов многодневной велогонки "Россия", суммарная протяженность дистанции около 500 километров. Старты с участием профессионалов и любителей уже состоялись во Владимире, Суздале и Ярославле. После Иванова следующие этапы соревнований пройдут в Калязине, Нижнем Новгороде и Сергиевом Посаде. Заключительный этап гонки 12 сентября примет Москва, он пройдет на Воробьевых горах.
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В четвертом этапе участвовало 80 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии, Ивановской, Владимирской, Нижегородской, Московской, Костромской и Воронежской областей.
У мужчин победил Александр Аполосов, второе и третье места заняли Олег Андронов и Артем Дубов. В соревновании женщин первенствовала Мария Курносова, в первую тройку также вошли Виктория Иванова и Алина Волкова.
В велофестивале, входящем в программу мероприятий многодневной гонки "Россия", приняли участие около двух тысяч человек.
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