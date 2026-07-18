В Иванове Аполосов и Курносова выиграли четвертый этап велогонки "Россия"

Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Аполосов и Мария Курносова стали победителями четвертого этапа велогонки «Россия» в Иванове.

Восьмой этап велогонки «Россия» пройдет в Москве 12 сентября, а старты предыдущих этапов уже состоялись во Владимире, Суздале и Ярославле.

В четвертом этапе велогонки приняли участие 80 спортсменов из разных регионов России.

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Александр Аполосов и Мария Курносова стали победителями четвертого этапа велогонки "Россия", состоявшейся в субботу в Иванове.

В период с 16 мая по 12 сентября проходят восемь этапов многодневной велогонки "Россия", суммарная протяженность дистанции около 500 километров. Старты с участием профессионалов и любителей уже состоялись во Владимире Суздале и Ярославле. После Иванова следующие этапы соревнований пройдут в Калязине, Нижнем Новгороде и Сергиевом Посаде. Заключительный этап гонки 12 сентября примет Москва, он пройдет на Воробьевых горах.

В четвертом этапе участвовало 80 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии, Ивановской, Владимирской, Нижегородской, Московской, Костромской и Воронежской областей.

У мужчин победил Александр Аполосов, второе и третье места заняли Олег Андронов и Артем Дубов. В соревновании женщин первенствовала Мария Курносова, в первую тройку также вошли Виктория Иванова и Алина Волкова.