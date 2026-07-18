В Москве жителя задержали по подозрению в убийстве отца

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жителя Москвы задержали по подозрению в убийстве отца.
- По версии следствия, сын расчленил и сжег тело отца, после чего уехал во Владимирскую область.
- В квартире подозреваемого на Палехской улице криминалисты обнаружили предполагаемые следы крови.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Москвича задержали по подозрению в том, что он убил отца, расчленил и сжег тело, сообщили в столичном главке Следственного комитета.
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"Бабушкинским межрайонным следственным отделом <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации", — говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Как уточнили в ведомстве, в полицию обратилась женщина, заявившая об исчезновении мужа. По ее словам, он пошел в гости к их сыну, но с тех пор никто из них на связь не выходил.
Следователи выяснили, что мужчина вошел в квартиру сына на Палехской улице и больше ее не покидал, но через некоторое время сын вынес из дома большие сумки, а затем уехал на своей машине.
В квартире криминалисты обнаружили скрытые следы вещества бурого цвета, предположительно крови. По версии следствия, сын убил отца и сжег его тело в лесополосе.
Фигуранта задержали во Владимирской области, в ближайшее время его доставят в Москву.