В Москве жителя задержали по подозрению в убийстве отца

Краткий пересказ от РИА ИИ Жителя Москвы задержали по подозрению в убийстве отца.

По версии следствия, сын расчленил и сжег тело отца, после чего уехал во Владимирскую область.

В квартире подозреваемого на Палехской улице криминалисты обнаружили предполагаемые следы крови.

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Москвича задержали по подозрению в том, что он убил отца, расчленил и сжег тело, сообщили в столичном главке Следственного комитета.

« "Бабушкинским межрайонным следственным отделом <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации", — говорится в канале ведомства на платформе "Макс".

Как уточнили в ведомстве, в полицию обратилась женщина, заявившая об исчезновении мужа. По ее словам, он пошел в гости к их сыну, но с тех пор никто из них на связь не выходил.

Следователи выяснили, что мужчина вошел в квартиру сына на Палехской улице и больше ее не покидал, но через некоторое время сын вынес из дома большие сумки, а затем уехал на своей машине.

В квартире криминалисты обнаружили скрытые следы вещества бурого цвета, предположительно крови. По версии следствия, сын убил отца и сжег его тело в лесополосе.