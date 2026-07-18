В Турции оштрафовали кафе из-за шарика мороженого за 8,5 долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство торговли Турции оштрафовало кафе в Бодруме за ряд нарушений.

В соцсетях распространилось видео, на котором в кафе озвучена цена за шарик мороженого в 400 лир.

Поступило много жалоб на цены в кафе в Ялыкаваке, в связи с чем возникла необходимость проверить обоснованность цен.

СТАМБУЛ, 18 июл – РИА Новости. Министерство торговли Турции оштрафовало кафе на турецком курорте Бодрум, привлекшее внимание пользователей соцсетей из-за шарика мороженого за 400 лир (8,5 долларов), в заведении обнаружен ряд нарушений, сообщил представитель ведомства Бекир Каплан.

В соцсетях широко разошелся короткий видеоролик с кафе, сотрудники которого называют цену за шарик мороженого – 400 лир. Видео снято в фешенебельном районе Ялыкавак, излюбленном месте отдыха миллионеров со всего мира. Цены в Бодруме из года в год становятся предметом обсуждений для местных жителей и туристов.

"Поступило много жалоб как через соцсети, так и систему CIMER, поэтому возникла необходимость проверить обоснованность цен в кафе в Ялыкаваке. В отношении заведения предприняты административные меры из-за нарушения регламентов работы. Что касается цен на мороженое, то этот вопрос направлен Совету по оценке обоснованности цен", - сообщил Каплан в полученном РИА Новости пресс-релизе.

Ранее министерство провело проверку в ресторане в Стамбуле , где хвастались донером (шаурмой) за три тысячи лир (почти 65 долларов), и оштрафовало заведение.

Туристам в Турции перед заказом в кафе и ресторанах следует убедиться в наличии цен в меню и сфотографировать его, а в случае завышения чека - требовать объяснений по каждому пункту, сообщил ранее РИА Новости турецкий эксперт по вопросам безопасности, полицейский начальник в отставке Мустафа Бегюрджю.