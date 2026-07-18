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В Турции оштрафовали кафе из-за шарика мороженого за 8,5 долларов - РИА Новости, 18.07.2026
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15:31 18.07.2026
В Турции оштрафовали кафе из-за шарика мороженого за 8,5 долларов

Министерство торговли Турции оштрафовало кафе из-за шарика мороженого за $8,5

© Shutterstock/FOTODOM / Olga LarionovaМороженое из клубники
Мороженое из клубники - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Olga Larionova
Мороженое из клубники . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство торговли Турции оштрафовало кафе в Бодруме за ряд нарушений.
  • В соцсетях распространилось видео, на котором в кафе озвучена цена за шарик мороженого в 400 лир.
  • Поступило много жалоб на цены в кафе в Ялыкаваке, в связи с чем возникла необходимость проверить обоснованность цен.
СТАМБУЛ, 18 июл – РИА Новости. Министерство торговли Турции оштрафовало кафе на турецком курорте Бодрум, привлекшее внимание пользователей соцсетей из-за шарика мороженого за 400 лир (8,5 долларов), в заведении обнаружен ряд нарушений, сообщил представитель ведомства Бекир Каплан.
В соцсетях широко разошелся короткий видеоролик с кафе, сотрудники которого называют цену за шарик мороженого – 400 лир. Видео снято в фешенебельном районе Ялыкавак, излюбленном месте отдыха миллионеров со всего мира. Цены в Бодруме из года в год становятся предметом обсуждений для местных жителей и туристов.
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"Поступило много жалоб как через соцсети, так и систему CIMER, поэтому возникла необходимость проверить обоснованность цен в кафе в Ялыкаваке. В отношении заведения предприняты административные меры из-за нарушения регламентов работы. Что касается цен на мороженое, то этот вопрос направлен Совету по оценке обоснованности цен", - сообщил Каплан в полученном РИА Новости пресс-релизе.
Ранее министерство провело проверку в ресторане в Стамбуле, где хвастались донером (шаурмой) за три тысячи лир (почти 65 долларов), и оштрафовало заведение.
Туристам в Турции перед заказом в кафе и ресторанах следует убедиться в наличии цен в меню и сфотографировать его, а в случае завышения чека - требовать объяснений по каждому пункту, сообщил ранее РИА Новости турецкий эксперт по вопросам безопасности, полицейский начальник в отставке Мустафа Бегюрджю.
Эксперт напомнил, что, согласно закону, все рестораны в Турции должны указывать цены в меню, иначе им грозят серьезные штрафы - в среднем около 4 тысяч лир (85 долларов) за каждое наименование.
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