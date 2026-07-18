Турция начала понимать, что двери ЕС для нее закрыты, рассказал эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ Турецкий политический обозреватель Эрджан Мумлу заявил, что в Турции растет понимание невозможности вступления страны в Евросоюз при нынешнем политическом курсе Брюсселя.

МИД Турции назвал предвзятым и несправедливым документ ЕС «Общее понимание: угрозы и вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Оценка стратегической среды ЕС», а администрация президента Реджепа Тайипа Эрдогана заявила, что он свидетельствует об отсутствии у Брюсселя видения общего будущего с Анкарой.

Турция развивает альтернативные внешнеполитические и экономические направления, укрепляя сотрудничество с государствами Азии, Ближнего Востока, Африки и такими международными объединениями, как БРИКС и ШОС.

АНКАРА, 18 июл – РИА Новости. В Турции растет понимание того, что при нынешнем политическом курсе Брюсселя перспектива вступления страны в Евросоюз фактически утрачена, а двери организации будут закрыты для республики навсегда, заявил РИА Новости турецкий политический обозреватель Эрджан Мумлу.

Совет ЕС 15 июля одобрил документ "Общее понимание: угрозы и вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Оценка стратегической среды ЕС", содержащий оценки в отношении Турции , Кипра и региональной безопасности. МИД Турции назвал документ предвзятым и несправедливым, а администрация президента Реджепа Тайипа Эрдогана заявила, что он свидетельствует об отсутствии у Брюсселя видения общего будущего с Анкарой.

По словам собеседника РИА Новости, последние заявления турецких властей в адрес Евросоюза свидетельствуют о том, что Анкара все меньше рассчитывает на продвижение переговоров о членстве. Эксперт отметил, что критика опубликованного ЕС документа "Общее понимание" отражает растущее разочарование турецкой стороны политикой Брюсселя.

"Турция начинает осознавать, что при нынешней политике Брюсселя двери Европейского союза будут закрыты для республики навсегда", - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что, несмотря на сохранение Турцией официального статуса страны-кандидата, переговорный процесс практически заморожен, а ЕС продолжает увязывать развитие отношений с политическими требованиями и вопросами, связанными с Кипром, Восточным Средиземноморьем и верховенством права. По мнению аналитика, это формирует в турецком обществе мнение о том, что европейская интеграция перестала быть реалистичной перспективой.

Мумлу добавил, что на этом фоне Анкара все активнее развивает альтернативные внешнеполитические и экономические направления, укрепляя сотрудничество с государствами Азии, Ближнего Востока, Африки и такими международными объединениями, как БРИКС и ШОС, одновременно сохраняя взаимодействие с ЕС в сферах торговли, миграции и безопасности.