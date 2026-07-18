Группировка войск "Центр" ведет бои в Доброполье и Анновке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы группировки "Центр" развивают наступление севернее Красноармейска и ведут бои в Доброполье и Анновке.
- Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировкой "Запад" и заслушал доклады о результатах выполнения боевых задач.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. На добропольском направлении силы группировки "Центр" развивают наступление севернее Красноармейска, ведут бои в Доброполье и Анновке, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки "Запад", заслушал доклад командующего группировкой Сергея Кузовлева по обстановке в зоне ответственности и доклады командующих объединениями и командиров соединений о результатах выполнения боевых задач.
"Упорные бои продолжаются в полосе ответственности группировки войск "Центр". На добропольском направлении соединения и воинские части группировки развивают наступление севернее Красноармейска и ведут бои в Доброполье и Анновке", - сказал Герасимов.