ФСБ рассказала о бомбе, которой подорвали машину офицера ЧФ в 2024 году

Краткий пересказ от РИА ИИ ФСБ сообщила о задержании жительницы Ялты, причастной к организации теракта в Севастополе 13 ноября 2024 года.

Тогда в результате подрыва автомобиля погиб капитан I ранга, начальник штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Валерий Транковский.

Бомба, с помощью которой совершили теракт, была замаскирована под огнетушитель.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Бомба, с помощью которой в 2024 году СБУ совершила теракт против офицера Черноморского флота, была замаскирована под огнетушитель, сообщили в ФСБ.

Ранее ФСБ сообщила о задержании жительницы Ялты , причастной к организации совершенного в 2024 году теракта против военнослужащего Черноморского флота, она оборудовала в Крыму схрон с компонентами бомбы, которой был подорван автомобиль военного.

"Гражданка Российской Федерации инициативно вышла на специальную службу Украины... по заданию сотрудника СБУ с целью закладки тайника - огнетушитель, в котором было помещено самодельное взрывное устройство. Гражданка Российской Федерации по заданию СБУ осуществила размещение огнетушителя в формате тайника", - рассказал сотрудник ФСБ.

По его словам, в дальнейшем этот огнетушитель изъял из тайника другой гражданин, а самодельное взрывное устройство было использовано для осуществления диверсионно-террористического акта на территории Крыма, в результате которого погиб военнослужащий Черноморского флота.

В Севастополе 13 ноября 2024 года в результате теракта погиб капитан I ранга, начальник штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Валерий Транковский.