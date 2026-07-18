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ФСБ рассказала о бомбе, которой подорвали машину офицера ЧФ в 2024 году - РИА Новости, 18.07.2026
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14:14 18.07.2026 (обновлено: 14:29 18.07.2026)
ФСБ рассказала о бомбе, которой подорвали машину офицера ЧФ в 2024 году

ФСБ: бомбу для теракта против офицера ЧФ в 2024 г замаскировали под огнетушитель

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ сообщила о задержании жительницы Ялты, причастной к организации теракта в Севастополе 13 ноября 2024 года.
  • Тогда в результате подрыва автомобиля погиб капитан I ранга, начальник штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Валерий Транковский.
  • Бомба, с помощью которой совершили теракт, была замаскирована под огнетушитель.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Бомба, с помощью которой в 2024 году СБУ совершила теракт против офицера Черноморского флота, была замаскирована под огнетушитель, сообщили в ФСБ.
Ранее ФСБ сообщила о задержании жительницы Ялты, причастной к организации совершенного в 2024 году теракта против военнослужащего Черноморского флота, она оборудовала в Крыму схрон с компонентами бомбы, которой был подорван автомобиль военного.
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"Гражданка Российской Федерации инициативно вышла на специальную службу Украины... по заданию сотрудника СБУ с целью закладки тайника - огнетушитель, в котором было помещено самодельное взрывное устройство. Гражданка Российской Федерации по заданию СБУ осуществила размещение огнетушителя в формате тайника", - рассказал сотрудник ФСБ.
По его словам, в дальнейшем этот огнетушитель изъял из тайника другой гражданин, а самодельное взрывное устройство было использовано для осуществления диверсионно-террористического акта на территории Крыма, в результате которого погиб военнослужащий Черноморского флота.
В Севастополе 13 ноября 2024 года в результате теракта погиб капитан I ранга, начальник штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Валерий Транковский.
По предварительным данным СК РФ, под днищем его машины сработало самодельное взрывное устройство мощностью порядка 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Транковский получил ранения, несовместимые с жизнью. Как сообщили тогда в ФСБ, теракт был совершен по заданию СБУ. По данным российской спецслужбы, за организацию теракта отвечал замглавы СБУ генерал-майор Александр Поклад.
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