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Тамбовские власти окажут помощь семьям погибших и пострадавшим при атаке - РИА Новости, 18.07.2026
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13:58 18.07.2026
Тамбовские власти окажут помощь семьям погибших и пострадавшим при атаке

Тамбовские власти окажут помощь семьям погибших и пострадавшим при атаке БПЛА

© РИА Новости / Алексей НикольскийПожарная машина и скорая помощь на месте ЧП
Пожарная машина и скорая помощь на месте ЧП - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Пожарная машина и скорая помощь на месте ЧП. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Тамбовской области окажут помощь семьям погибших и пострадавшим при атаке БПЛА на склад в Котовске.
  • В результате атаки украинских БПЛА на логистический центр Wildberries в Котовске погибли семь человек, 25 пострадали, из них 22 госпитализированы.
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Власти окажут помощь семьям погибших и пострадавшим при атаке БПЛА на склад в Котовске Тамбовской области, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
"Всем семьям погибших и пострадавшим будет оказана помощь", - сказали в правительстве.
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов ранее сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске. В результате погибли семь человек, 25 человек пострадали, из них 22 госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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ПроисшествияКотовскТамбовская областьРоссияЕвгений ПервышовВайлдберриз (Wildberries)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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