Тамбовские власти окажут помощь семьям погибших и пострадавшим при атаке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Тамбовской области окажут помощь семьям погибших и пострадавшим при атаке БПЛА на склад в Котовске.
- В результате атаки украинских БПЛА на логистический центр Wildberries в Котовске погибли семь человек, 25 пострадали, из них 22 госпитализированы.
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Власти окажут помощь семьям погибших и пострадавшим при атаке БПЛА на склад в Котовске Тамбовской области, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
"Всем семьям погибших и пострадавшим будет оказана помощь", - сказали в правительстве.
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов ранее сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске. В результате погибли семь человек, 25 человек пострадали, из них 22 госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.