Число пострадавших при атаке БПЛА под Тамбовом выросло до 25 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате ночного удара БПЛА по складу Wildberries в Котовске Тамбовской области 18 июля пострадали 25 человек.
- 23 пострадавших были госпитализированы, один человек в крайне тяжелом состоянии, шесть — в тяжелом и 16 — в состоянии средней тяжести.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. По уточненной информации, в результате ночного удара вражеских БПЛА по складу Wildberries в Котовске Тамбовской области пострадали 25 человек, сообщил губернатор Евгений Первышов.
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"По уточненной информации, в результате удара вражеских БПЛА по складу Wildberries в Котовске в ночь на 18 июля пострадали 25 человек", - написал Первышов в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что 23 пострадавших были госпитализированы в городские больницы Котовска и Тамбова, а также в областную больницу. Из них один человек в крайне тяжелом состоянии, шесть - в тяжелом и 16 в состоянии средней тяжести, добавляется в сообщении.
"Врачи оказывают им всю необходимую помощь", - добавил Первышов.
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