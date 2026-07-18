Число пострадавших при атаке БПЛА под Тамбовом выросло до 25 человек

Уточняется, что 23 пострадавших были госпитализированы в городские больницы Котовска и Тамбова, а также в областную больницу. Из них один человек в крайне тяжелом состоянии, шесть - в тяжелом и 16 в состоянии средней тяжести, добавляется в сообщении.