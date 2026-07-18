В Тамбовской области госпитализировали 22 пострадавших при атаке БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В больницы Тамбовской области доставлены 22 пострадавших при атаке БПЛА на логистический центр.
- Состояние пятерых пациентов врачи оценивают как тяжелое, у остальных — средняя степень тяжести.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В больницы Тамбовской области доставлены 22 пострадавших при атаке БПЛА на логистический центр, состояние пятерых тяжелое, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее губернатор региона Евгений Первышов сообщил, что БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области, погибли семь человек, по предварительным данным, еще 24 пострадали.
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"По оперативным данным, в больницы Тамбовской области госпитализированы 22 пострадавших при атаке БПЛА укронацистов на логистический центр. Состояние пятерых пострадавших врачи оценивают как тяжелое, остальные — в состоянии средней степени тяжести", — сказал Кузнецов журналистам.