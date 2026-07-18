В Тамбовской области госпитализировали 22 пострадавших при атаке БПЛА

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"По оперативным данным, в больницы Тамбовской области госпитализированы 22 пострадавших при атаке БПЛА укронацистов на логистический центр. Состояние пятерых пострадавших врачи оценивают как тяжелое, остальные — в состоянии средней степени тяжести", — сказал Кузнецов журналистам.