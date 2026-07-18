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ВСУ потеряли более 145 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 18.07.2026
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12:23 18.07.2026 (обновлено: 12:55 18.07.2026)
ВСУ потеряли более 145 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки

ВСУ потеряли 15 автомобилей и более 145 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанк Т-80 военнослужащих ВС РФ в зоне проведения СВО
Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
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Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения «Южной» группировки российских войск улучшили положение по переднему краю.
  • Нанесено поражение формированиям ВСУ в нескольких населенных пунктах ДНР.
  • За сутки украинские войска потеряли более 145 военнослужащих и военную технику.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов ДНР, в результате чего украинские войска за сутки потеряли свыше 145 военных, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Славянск, Веролюбовка, Краматорск, Дружковка, Семеновка, Николаевка, Никаноровка и Васютинское Донецкой Народной Республики.
"За сутки противник потерял более 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии", - добавили в ведомстве.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаКраматорскСлавянскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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