ВСУ потеряли более 145 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов ДНР, в результате чего украинские войска за сутки потеряли свыше 145 военных, сообщило Минобороны РФ.