ВСУ потеряли более 145 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения «Южной» группировки российских войск улучшили положение по переднему краю.
- Нанесено поражение формированиям ВСУ в нескольких населенных пунктах ДНР.
- За сутки украинские войска потеряли более 145 военнослужащих и военную технику.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов ДНР, в результате чего украинские войска за сутки потеряли свыше 145 военных, сообщило Минобороны РФ.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Славянск, Веролюбовка, Краматорск, Дружковка, Семеновка, Николаевка, Никаноровка и Васютинское Донецкой Народной Республики.
"За сутки противник потерял более 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии", - добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18