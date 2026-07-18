"Спартак" и "Зенит" объявили составы на матч за Суперкубок России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский «Спартак» и петербургский «Зенит» определились со стартовыми составами на матч за Суперкубок России по футболу.
- Матч пройдет в субботу в Нижнем Новгороде и начнется в 19:30 мск.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Московский "Спартак" и петербургский "Зенит" определились со стартовыми составами на матч за Суперкубок России по футболу, сообщается в Telegram-канале турнира.
Матч пройдет в субботу в Нижнем Новгороде и начнется в 19:30 мск. У "Зенита" остались в запасе новички команды - защитник Кевин Андраде и нападающий Фелипе Аугусто. У "Спартака" матч на скамейке запасных начнет защитник Виктор Парада, перешедший в клуб в июле.
Состав "Зенита" выглядит следующим образом: Денис Адамов (вратарь), Роман Вега, Игорь Дивеев, Нино, Ваня Дркушич, Густаво Мантуан, Вильмар Барриос, Вендел, Педро, Максим Глушенков, Александр Соболев.
Состав "Спартака": Александр Максименко (вратарь), Кристофер Ву, Роман Зобнин, Срджан Бабич, Наиль Умяров, Кристофер Мартинс, Руслан Литвинов, Эсекьель Барко, Маркиньос, Жедсон Фернандеш, Пабло Солари.
По итогам сезона-2025/26 "Зенит" стал чемпионом России, а "Спартак" выиграл Кубок страны и занял четвертое место в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Воробьев перешел из "Локомотива" в "Краснодар"
Вчера, 15:37