Российские БПЛА поразили три судна с грузами для ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские дроны атаковали три судна на юге Украины с грузами для ВСУ.
- Они попали под удар в портах Южный и Одесса.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Российские дроны атаковали три судна в Одесской области, работавших в интересах украинской армии, сообщило Минобороны.
"Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Южный — сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения для ВСУ", — заявили в ведомстве.
Кроме того, в Одессе под удар попали два судна, отвечавшие за поставки военного назначения. Они ожидали разгрузки в порту.
Утром в субботу министерство рассказало, что армия также атаковала цели, связанные с ВСУ, на юге Украины. Среди них: резервуары с ГСМ в Одессе, контейнеровоз в Черноморске, сухогруз в районе острова Змеиный и пусковые установки под Очаковом.
Российские военные при нанесении ударов преодолевают системы ПВО и ПРО противника и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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22 июня 2022, 17:18