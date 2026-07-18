На Ставрополье более 50 человек госпитализировали после отравления

Краткий пересказ от РИА ИИ
- После отравления на базе отдыха в Ставропольском крае госпитализированы 53 человека.
- Состояние заболевших средней степени тяжести с положительной динамикой.
НАЛЬЧИК, 18 июл - РИА Новости. После отравления на базе отдыха в Ставропольском крае госпитализированы 53 человека, их состояние средней тяжести, сообщили в региональном минздраве.
В пятницу в СМИ появилась информация об отравлении нескольких человек на базе отдыха на водохранилище Волчьи Ворота возле села Новоселицкого в Ставропольском крае. Как сообщили агентству в правоохранительных органах региона, за медпомощью обратились 80 человек. Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления.
По предварительным данным, причиной массового заболевания стал возбудитель сальмонеллеза, выявленный в продуктах питания, прошедших кулинарную обработку на базе отдыха.
"С 13 по 17 июля 53 пациента были госпитализированы в 10 больниц региона, остальные проходят лечение амбулаторно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что состояние заболевших средней степени тяжести с положительной динамикой.