На Ставрополье более 50 человек госпитализировали после отравления

НАЛЬЧИК, 18 июл - РИА Новости. После отравления на базе отдыха в Ставропольском крае госпитализированы 53 человека, их состояние средней тяжести, сообщили в региональном минздраве.

В пятницу в СМИ появилась информация об отравлении нескольких человек на базе отдыха на водохранилище Волчьи Ворота возле села Новоселицкого в Ставропольском крае. Как сообщили агентству в правоохранительных органах региона, за медпомощью обратились 80 человек. Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления.