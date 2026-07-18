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На Ставрополье более 50 человек госпитализировали после отравления - РИА Новости, 18.07.2026
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18:28 18.07.2026 (обновлено: 19:02 18.07.2026)
На Ставрополье более 50 человек госпитализировали после отравления

На Ставрополье 53 человека госпитализировали после отравления на базе отдыха

© РИА Новости / Павел БедняковБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Больница. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После отравления на базе отдыха в Ставропольском крае госпитализированы 53 человека.
  • Состояние заболевших средней степени тяжести с положительной динамикой.
НАЛЬЧИК, 18 июл - РИА Новости. После отравления на базе отдыха в Ставропольском крае госпитализированы 53 человека, их состояние средней тяжести, сообщили в региональном минздраве.
В пятницу в СМИ появилась информация об отравлении нескольких человек на базе отдыха на водохранилище Волчьи Ворота возле села Новоселицкого в Ставропольском крае. Как сообщили агентству в правоохранительных органах региона, за медпомощью обратились 80 человек. Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления.
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По предварительным данным, причиной массового заболевания стал возбудитель сальмонеллеза, выявленный в продуктах питания, прошедших кулинарную обработку на базе отдыха.
"С 13 по 17 июля 53 пациента были госпитализированы в 10 больниц региона, остальные проходят лечение амбулаторно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что состояние заболевших средней степени тяжести с положительной динамикой.
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