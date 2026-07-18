Спецоперация, 18 июля: освобождение Красного Лимана завершается в ДНР

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ – первый замминистра обороны России Валерий Герасимов проверил выполнение задач группировкой войск "Запад", заслушал доклады командующего и командиров о сложившейся обстановке и результатах выполнения задач, а также отметил успехи группировки "Запад" в освобождении ДНР и поставил дальнейшие задачи, сообщили в Минобороны РФ.

Герасимов заявил, что ВС РФ продолжают освобождение Донбасса и Новороссии, наступление войск Объединенной группировки ведется на всех направлениях.

На купянском направлении группировка "Запад" отразила безуспешные попытки противника прорваться в западную часть Купянска и выбить российские подразделения на восточный берег реки Оскол. Штурмовые подразделения "Запада" продвигаются на запад в общем направлении на Шевченково.

Кроме того, по словам Герасимова, южнее Боровой продолжается ликвидация формирований ВСУ на восточном берегу Оскола, ведутся уличные бои в Подлимане.

Также начальник Генштаба заявил, что подразделения 25-й армии завершают освобождение Красного Лимана, который имеет ключевое значение для дальнейших действий на этом направлении. Организованная оборона противника в городе сломлена, ведется уничтожение отдельных очагов сопротивления.

Также соединения "Запада" успешно продвигаются в национальном парке "Святые Горы" и уничтожают формирования противника в Святогорске и Щурово.

Войска "Южной" группировки, освободившие Константиновку, продвигаются в направлении Дружковки, передовые подразделения вошли в Алексеево-Дружковку и ведут там бои, отметил Герасимов.

Соединения и воинские части 3-ей армии, наступают в направлении Славянска и Краматорска, освободили Пискуновку и вышли на окраины Николаевки. Передовые подразделения армии находятся менее чем в пяти километрах от восточных окраин Краматорска. Формированиям ВСУ в городе наносится огневое поражение, уточнил начальник Генштаба.

Он отметил упорные бои, продолжающиеся в полосе ответственности группировки войск "Центр". Так, на добропольском направлении соединения и воинские части группировки развивают наступление севернее Красноармейска и ведут бои в Доброполье и Анновке. Кроме того, под российский контроль перешел населенный пункт Ленина (Мирное), завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого.

ВСУ потеряли за сутки более 1,5 тысячи военнослужащих

Подразделения российских группировок войск, участвующих в спецоперации, нанесли поражение украинским формированиям в районах 45 населенных пунктов, ВСУ потеряли более 1540 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в субботу.

Группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике противника в районах Михайловского, Уланово, Рыжевки, Могрицы и Садков в Сумской области, Мироновки, Казачей Лопани, Сосновки, Бугаевки и Веровки в Харьковской области. Группировка "Запад" поразила украинские подразделения в районах Красного Лимана и Маяков в ДНР, Червоного Оскола, Староверовки и Изюма в Харьковской области.

"Южная" группировка нанесла поражение формированиям ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Веролюбовки, Краматорска, Дружковки, Семеновки, Николаевки, Никаноровки и Васютинского в ДНР. Группировка "Центр" поразила живую силу и технику украинских бригад у Новогригоровки, Новофедоровки, Доброполья, Райского, Красного Кута, Шевченко, Грузского, Сергеевки, Золотого Колодезя в ДНР и Ивановки в Днепропетровской области.

Подразделениями группировки "Восток" были поражены формирования ВСУ в районах Васильковки, Малиновки, Покровского, Вольного в Днепропетровской области, Общего, Никольского, Нового Поля и Любицкого в Запорожской области. Группировка "Днепр" нанесла украинским подразделениям у Ингульца в Херсонской области, Запасного и Орехова в Запорожской области.

Киев также лишился 12 боевых бронированных машин, 62 автомобилей, восьми артиллерийских орудий, трех станций радиоэлектронной борьбы и станции контрбатарейной борьбы.

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Средства ПВО сбили 13 управляемых авиабомб и 774 беспилотника самолетного типа.

Поражены контейнеровозы с военными грузами и "Нептун-2"

Утром Минобороны РФ сообщило, что ночью на 18 июля российские Вооруженные силы продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.

В порту "Одесса" были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ. В порту "Черноморск" Одесской области поражен контейнеровоз во время разгрузки боеприпасов.

Кроме того, в районе острова Змеиный на переходе морем поражен сухогруз, который вез грузы для ВСУ, а в районе Рыбаковки в 14 километрах западнее Очакова поражены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса "Нептун-2".

Днем ведомство сообщило о продолжении нанесения ударов. Беспилотниками были поражены сухогруз с грузами военного назначения для ВСУ в порту "Южный" и два сухогруза с грузом военного назначения, находящиеся на рейде в ожидании разгрузки в порту "Одесса".

Почти 1900 дронов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на канале на платформе "Макс", что за неделю с 11 по 18 июля на столичный регион летели 1892 дрона, большая часть нейтрализована на дальних подступах, 207 были уничтожены на подлете к Москве.

Задача Европы

Перед Европой стоит четкая задача содействовать началу переговоров по украинскому конфликту, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.

Украина сможет пользоваться самолетами дозаправки в воздухе, которые Польша еще только закупает, заявил начальник оперативного командования видами вооруженных сил Польши, генерал Иренуш Новак в интервью изданию Defence24.

Все решают кадры

Владимир Зеленский рассматривает возможность отставки главкома ВСУ Александра Сырского на фоне протестов против отставки главы минобороны Михаила Федорова, конфликтовавшего с главкомом, утверждает газета Financial Times, ссылаясь на источники в украинском руководстве.

Также, по данным издания, у Украины возникли проблемы с экспортом зерна через черноморские порты.

Украинское издание "Страна.ua", в свою очередь, сообщило, что сторонники отправленного в отставку Федорова в рядах ВСУ получают выговоры от Сырского за публичную поддержку ушедшего главы минобороны.