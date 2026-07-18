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ВС России уничтожили два судна, доставлявших военные грузы на Украину - РИА Новости, 18.07.2026
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07:58 18.07.2026 (обновлено: 09:06 18.07.2026)
ВС России уничтожили два судна, доставлявших военные грузы на Украину

ВС России уничтожили два украинских судна, доставлявших военные грузы

© Минобороны РоссииПорт Черноморск Одесской области. Кадр видео
Порт Черноморск Одесской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Минобороны России
Порт Черноморск Одесской области. Кадр видео. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская армия нанесла удары по портам Украины, используемым для доставки грузов для ВСУ.
  • В порту Черноморск и на переходе морем поражены два судна, доставлявших грузы военного назначения.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российская армия поразила в украинском порту Черноморск и на переходе морем два судна, доставлявших грузы военного назначения, сообщило Минобороны РФ.
По информации МО РФ, в ночь на субботу российская армия продолжила наносить удары по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ.
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"Кроме того, в порту Черноморск и на переходе морем поражены два морских судна, осуществлявших доставку грузов военного назначения", - говорится в сообщении.
Также в порту Черноморск поражен контейнеровоз, осуществлявший разгрузку боеприпасов, добавили в ведомстве.
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