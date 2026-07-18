ВС России уничтожили два судна, доставлявших военные грузы на Украину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская армия нанесла удары по портам Украины, используемым для доставки грузов для ВСУ.
- В порту Черноморск и на переходе морем поражены два судна, доставлявших грузы военного назначения.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российская армия поразила в украинском порту Черноморск и на переходе морем два судна, доставлявших грузы военного назначения, сообщило Минобороны РФ.
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"Кроме того, в порту Черноморск и на переходе морем поражены два морских судна, осуществлявших доставку грузов военного назначения", - говорится в сообщении.
Также в порту Черноморск поражен контейнеровоз, осуществлявший разгрузку боеприпасов, добавили в ведомстве.
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22 июня 2022, 17:18