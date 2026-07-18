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ВС России нанесли удар по объектам ВСУ в порту Одессы - РИА Новости, 18.07.2026
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07:48 18.07.2026 (обновлено: 07:59 18.07.2026)
ВС России нанесли удар по объектам ВСУ в порту Одессы

ВС России нанесли удар по резервуарам с ГСМ для ВСУ в порту Одессы

© Фото : Типичная ОдессаПожар в промзоне Одессы
Пожар в промзоне Одессы - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : Типичная Одесса
Пожар в промзоне Одессы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам в порту «Одесса», которые использовались для разгрузки горюче-смазочных материалов.
  • Также были поражены резервуары с ГСМ для ВСУ.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные силы ударами высокоточного оружия и беспилотников поразили объекты в порту "Одесса", которые использовались для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также резервуары с ГСМ для ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
ВС РФ в ночь на 18 июля продолжили наносить удары по портам Украины, которые используются для доставки грузов ВСУ.
"В результате ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами в порту "Одесса" поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.
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