ВС России нанесли удар по объектам ВСУ в порту Одессы

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные силы ударами высокоточного оружия и беспилотников поразили объекты в порту "Одесса", которые использовались для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также резервуары с ГСМ для ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.