ВС России нанесли удар по объектам ВСУ в порту Одессы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам в порту «Одесса», которые использовались для разгрузки горюче-смазочных материалов.
- Также были поражены резервуары с ГСМ для ВСУ.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные силы ударами высокоточного оружия и беспилотников поразили объекты в порту "Одесса", которые использовались для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также резервуары с ГСМ для ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами в порту "Одесса" поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18