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Российские дроны уничтожили более десяти укрытий ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 18.07.2026
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07:08 18.07.2026
Российские дроны уничтожили более десяти укрытий ВСУ под Харьковом

Операторы дронов "Молния-2" за неделю сожгли десять блиндажей ВСУ под Харьковом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы ударных беспилотников «Молния-2» из группировки «Север» за неделю уничтожили более десяти укрытий противника в Харьковской области.
  • Дрон «Молния-2» отличается большой дальностью полета и мощной боевой частью, что позволяет поражать цели даже при воздействии противника.
БЕЛГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Операторы ударных беспилотников "Молния-2" из группировки "Север" за неделю уничтожили более десяти укрытий противника в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир взвода ударных дронов с позывным Шах.
"Операторы расчетов ударных БПЛА "Молния-2" подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 10 укрытий противника в Харьковской области за неделю", - сказал военный.
Как сообщил командир, благодаря отточенным навыкам управления операторы без проблем обнаруживают укрытия врага и доводят "Молнию" до входа в блиндаж. Он отметил, что этот дрон отличается большой дальностью полета и мощной боевой частью, что позволяет поражать цель даже при отклонении в последний момент из-за воздействия противника.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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