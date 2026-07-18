Российские дроны уничтожили более десяти укрытий ВСУ под Харьковом

БЕЛГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Операторы ударных беспилотников "Молния-2" из группировки "Север" за неделю уничтожили более десяти укрытий противника в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир взвода ударных дронов с позывным Шах.

Как сообщил командир, благодаря отточенным навыкам управления операторы без проблем обнаруживают укрытия врага и доводят "Молнию" до входа в блиндаж. Он отметил, что этот дрон отличается большой дальностью полета и мощной боевой частью, что позволяет поражать цель даже при отклонении в последний момент из-за воздействия противника.