Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские военные сорвали атаку боевиков ВСУ в Сумской области.
- Штурмовая группа 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ понесла потери в результате огневого воздействия.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские военные сорвали атаку боевиков ВСУ в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Выдвижение украинских националистов (в Сумской области - ред.) своевременно вскрыто, живая сила противника уничтожена в результате комплексного огневого воздействия", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в атаке участвовала штурмовая группа 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18