Ответ на атаки ВСУ на мирные объекты будет жестким, заявили в Совфеде

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Ответ России на атаки ВСУ на мирные объекты не заставит себя ждать и будет жестким, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

"Помимо школ, жилых домов и исторических памятников очередь дошла до логистических центров торговой компании Wildberries. Понятно, что мерзавцы прицельно бьют дронами по социально важным объектам", - отметил он.

В этом и есть реальная суть современного нацизма, добавил политик.

В свою очередь губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что в результате погибли семь человек, 25 пострадали, из них 22 госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Позже в правительстве региона заявили РИА Новости, что пожар ликвидирован.