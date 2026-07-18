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Ответ на атаки ВСУ на мирные объекты будет жестким, заявили в Совфеде - РИА Новости, 18.07.2026
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17:41 18.07.2026 (обновлено: 23:57 18.07.2026)
Ответ на атаки ВСУ на мирные объекты будет жестким, заявили в Совфеде

В Совфеде пообещали жесткий ответ после ударов ВСУ по складам Wildberries

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что ответ России на атаки ВСУ на мирные объекты будет жестким и не заставит себя ждать.
  • По его словам, ВСУ прицельно бьют дронами по социально важным объектам, в том числе по логистическим центрам торговой компании Wildberries.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Ответ России на атаки ВСУ на мирные объекты не заставит себя ждать и будет жестким, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Уверен, что ответ не заставит себя ждать и будет жестким", - написал политик в своем Telegram-канале.
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По словам Карасина, "свинство киевской власти продолжает шириться".
«
"Помимо школ, жилых домов и исторических памятников очередь дошла до логистических центров торговой компании Wildberries. Понятно, что мерзавцы прицельно бьют дронами по социально важным объектам", - отметил он.
В этом и есть реальная суть современного нацизма, добавил политик.
«
"Для оценки таких ударов на ум приходят разные слова и эпитеты. Ограничусь одним - позор", - заключил парламентарий.
Ранее компания сообщила о том, что в ночь на субботу БПЛА ВСУ нанесли удары по логистическим центрам маркетплейса в городах Электросталь Московской области и Котовск Тамбовской области. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
В свою очередь губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что в результате погибли семь человек, 25 пострадали, из них 22 госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Позже в правительстве региона заявили РИА Новости, что пожар ликвидирован.
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РоссияТамбовская областьЭлектростальГригорий КарасинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Совет Федерации РФ
 
 
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