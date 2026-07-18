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Умер журналист и телеведущий Сергей Шолохов - РИА Новости, 18.07.2026
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22:58 18.07.2026 (обновлено: 23:04 18.07.2026)
Умер журналист и телеведущий Сергей Шолохов

Журналист и телеведущий Сергей Шолохов умер в возрасте 67 лет

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкТелеведущий Сергей Шолохов
Телеведущий Сергей Шолохов - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Телеведущий Сергей Шолохов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Журналист и телеведущий Сергей Шолохов умер в возрасте 67 лет, сообщил его сын Всеволод Москвин.
  • О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Журналист и телеведущий Сергей Шолохов умер в возрасте 67 лет, сообщил его пасынок Всеволод Москвин.
"С прискорбием сообщаем о кончине нашего папы, легенды телевидения, Сергея Леонидовича Шолохова", - написал Москвин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он также уточнил, что о дате и месте похорон будет объявлено дополнительно.
Сергею Шолохову было 67 лет. Он являлся лауреатом конкурса прессы "Золотое перо - 96" в номинации "Журналист года" и академиком киноакадемии "Ника".
Шолохов стал известен благодаря работе в программе ленинградского телевидения "Пятое колесо", один из выпусков которой носил провокационное название "Ленин – гриб". Благодаря Шолохову и гостю той передачи музыканту Сергею Курехину эта фраза стала одним из первых российских мемов.
 
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