Умер журналист и телеведущий Сергей Шолохов

Краткий пересказ от РИА ИИ Журналист и телеведущий Сергей Шолохов умер в возрасте 67 лет, сообщил его сын Всеволод Москвин.

О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Журналист и телеведущий Сергей Шолохов умер в возрасте 67 лет, сообщил его пасынок Всеволод Москвин.

"С прискорбием сообщаем о кончине нашего папы, легенды телевидения, Сергея Леонидовича Шолохова", - написал Москвин на своей странице в соцсети " ВКонтакте ".

Он также уточнил, что о дате и месте похорон будет объявлено дополнительно.

Сергею Шолохову было 67 лет. Он являлся лауреатом конкурса прессы "Золотое перо - 96" в номинации "Журналист года" и академиком киноакадемии "Ника".