Умер журналист и телеведущий Сергей Шолохов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Журналист и телеведущий Сергей Шолохов умер в возрасте 67 лет, сообщил его сын Всеволод Москвин.
- О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Журналист и телеведущий Сергей Шолохов умер в возрасте 67 лет, сообщил его пасынок Всеволод Москвин.
"С прискорбием сообщаем о кончине нашего папы, легенды телевидения, Сергея Леонидовича Шолохова", - написал Москвин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он также уточнил, что о дате и месте похорон будет объявлено дополнительно.
Сергею Шолохову было 67 лет. Он являлся лауреатом конкурса прессы "Золотое перо - 96" в номинации "Журналист года" и академиком киноакадемии "Ника".
Шолохов стал известен благодаря работе в программе ленинградского телевидения "Пятое колесо", один из выпусков которой носил провокационное название "Ленин – гриб". Благодаря Шолохову и гостю той передачи музыканту Сергею Курехину эта фраза стала одним из первых российских мемов.