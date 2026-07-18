В Шебекино мирный житель пострадал при взрыве дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Шебекино Белгородской области в результате взрыва дрона ВСУ у коммерческого объекта пострадал мирный житель.
- Мужчина получил осколочные ранения руки и голени.
БЕЛГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Мирный житель получил осколочные ранения в городе Шебекино Белгородской области в результате взрыва дрона ВСУ у коммерческого объекта, сообщили в региональном оперштабе.
"В городе Шебекино беспилотник ВСУ сдетонировал на территории коммерческого объекта. Пострадал мирный житель. Мужчину с осколочными ранениями руки и голени бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
По их информации, для продолжения лечения пострадавший будет переведен в городскую больницу №2 Белгорода. Повреждены навес и автомобиль, добавили в оперштабе.
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