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На Западе выступили с неожиданным призывом в отношении России - РИА Новости, 18.07.2026
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18:49 18.07.2026 (обновлено: 23:32 18.07.2026)
На Западе выступили с неожиданным призывом в отношении России

Основатель Pink Floyd призвал Запад к сотрудничеству с Россией

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРоджер Уотерс
Роджер Уотерс - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Роджер Уотерс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Западу нужно восстанавливать связи с Россией, а не продвигать воинственную риторику, заявил основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
  • Он также напомнил, что Советский Союз сыграл ключевую роль в победе над нацистской Германией во Второй мировой войне.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Западу нужно восстанавливать связи с Россией, а не продвигать воинственную риторику, заявил основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
"Мы должны сотрудничать с Москвой. <…> Меня беспокоит, что некоторые люди в правительствах США, Великобритании и Евросоюза выступают с леденящими кровь жестокими заявлениями о возможности войны. Россия не собирается нападать на Европу", — сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
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Уотерс также напомнил, что Советский Союз сыграл ключевую роль в победе над нацистской Германией во Второй мировой войне.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент России Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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